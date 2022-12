Zijn je camera’s van Eufy nog veilig te gebruiken?

Punt 1: Afbeelding uit notificatie gaat naar de cloud

Het nieuws begon vorige week toen Paul Moore, een Information Security Consultant, het nieuws naar buiten bracht dat Eufy toch data naar de cloud stuurde. Eufy claimt altijd dat video’s lokaal worden opgeslagen, dus hoe zit dat? In dit geval gaat het om de ‘Rich Notifications’. Bij een gebeurtenis krijg je een notificatie op je smartphone te zien. Dat kan met alleen tekst, maar met Rich Notifications krijg je ook een afbeelding te zien. In dit geval gaat het om deze stilstaande afbeelding die naar een AWS Cloud Server gestuurd wordt en daar tijdelijk (24 uur) opgeslagen wordt en benaderbaar is.

You have some serious questions to answer @EufyOfficial Here is irrefutable proof that my supposedly “private”, “stored locally”, “transmitted only to you” doorbell is streaming to the cloud – without cloud storage enabled.#privacyhttps://t.co/u4iGgkWkJB — Paul Moore (@Paul_Reviews) November 23, 2022

Die notificatie moet toch ergens van je camera op je telefoon terecht komen, ook wanneer je niet thuis bent. Het is gebruikelijk dat beveiligingscamera’s afbeeldingen tijdelijk via een cloud laten gaan om de notificatie op je Android-telefoon of iPhone te krijgen. Sterker nog, het is wat vrijwel iedere andere fabrikant ook doet. Je beveiligingscamera verbindt je via de HomeBase met je router en dus met het internet. Je gebruikt een app en ontvangt waar dan ook ter wereld notificaties op je smartphone van je camera’s. Het lijkt me dan ook logisch dat dit niet allemaal lokaal gebeurt. Dat kan gewoon niet.

Het probleem in deze is dan ook dat Eufy hier volgens sommige mensen niet (goed) over gecommuniceerd heeft. Of ze hierover hadden moeten communiceren hangt van je perspectief af. Het gaat puur om de stilstaande afbeelding uit de notificatie in dit verhaal. Deze worden via een cloudserver van Amazon naar je smartphone gestuurd en staan tijdelijk in deze cloud. Voor de opgenomen video’s telt dit niet. Die staan gewoon lokaal op je HomeBase opgeslagen en ik zeg het er maar even bij. Je opgenomen video’s worden dus niet naar de cloud gestuurd.

Inmiddels is het een welles/nietes strijd tussen veel mensen geworden. Je video’s staan lokaal, maar die tijdelijke notificatieafbeelding niet. In hoeverre kun je dan nog spreken van lokale opslag? Eufy had dit wellicht beter moeten communiceren en daarom heeft men vandaag dan ook een update voor de Eufy Security-app uitgebracht (via ZDNET) waarin mensen worden gewaarschuwd dat er data ( de afbeelding ) met de cloud wordt gedeeld wanneer ‘Rich Notifications’ is ingeschakeld. Je kunt de Rich Notifications ook uitzetten, dan wordt er dus geen afbeelding van de gebeurtenis naar de cloud gestuurd. Je krijgt dan alleen tekst te zien in een notificatie. Zo heb je er zelf controle over.