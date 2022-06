Z-Wave groeit en bereikt 4.000 gecertificeerde apparaten

Z-Wave bestaat al ruim 20 jaar en heeft nog altijd als doel om de manier waarop we in huis (en op het werk) leven zoveel mogelijk te automatiseren. In nagenoeg elk productsegment is wel een Z-Wave-variant te vinden, waardoor je een compleet huis slim kunt maken, gebruikmakend van het Z-Wave protocol. Eerder dit jaar werd Z-Wave Long Range aangekondigd, waarmee Z-Wave-apparaten tot 400 meter uit elkaar kunnen staan en het energieverbruik verder verlaagd wordt.

Z-Wave is niet het enige belangrijke protocol op het gebied van domotica. Zo kennen we ook Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi en Thread. Thread is een serieuze bedreiging voor Z-Wave, zeker door de komst van Matter. Toch ziet de Z-Wave Alliance dit zelf niet zo. De Z-Wave Alliance is geen lid van de Connectivity Standard Alliance die verantwoordelijk is voor Matter, maar het bedrijf gelooft wel in een standaard waarmee producten van alle merken eenvoudig kunnen samenwerken. Z-Wave moet in de toekomst dan ook prima naast Thread (Matter) kunnen bestaan en gebruikers van Matter kunnen middels een Bridge hun Z-Wave-producten koppelen met Matter compatibele producten.