Zelfgemaakte routines in Google Assistant kun je nu zelf een naam geven

Wanneer je veel zelfgemaakte routines in Google Assistant hebt gemaakt, dan kan je het overzicht al snel kwijtraken. Ze staan onder elkaar met als naam het stemcommando wat je moet gebruiken om de desbetreffende routine te activeren. Dat kan flink onoverzichtelijk worden met complete zinnen. Gelukkig is daar nu een oplossing voor, want je kunt nu de naam van een zelfgemaakte routine wijzigen, zo heeft een gebruiker van Reddit gevonden.

Open de Google Assistant-app voor je routines of kies via Google Home voor je profiel -> Instellingen voor de Assistent -> Routines. Onder Suggesties en ‘Je Routines’ zie je vervolgens je zelfgemaakte routines staan. Deze zijn te herkennen aan de Magic Wand, oftewel de kleine afbeelding met een toverstafje met enkele sterretjes er omheen. Klik op een routine en je ziet nu bovenaan een penseel naast de naam. Klik hierop en je kunt de namen van al je zelfgemaakte routines wijzigen. Zo kun je de lijst een stuk overzichtelijker maken. Het geldt niet voor de standaard routines die al in de app staan, zoals Bedtijd of Goedemorgen. Deze namen kun je niet wijzigen.

Ook Google Home een kleine make-over

Google is de laatste weken druk bezig om Google Home en Google Assistant gebruiksvriendelijker te maken. Naast het kunnen wijzigen van de namen van je routines was daar vorige maand een kleine make-over voor de Google Home-app, waarbij nieuwe en simpelere knoppen voor je apparaten, nieuwe privacy-instellingen en een vernieuwde home feed zijn toegevoegd.