Yale en DHL willen pakketjes in huis laten bezorgen

De pakketbezorgingsdienst in huis is Yale’s antwoord op de alsmaar groeiende populariteit van online winkelen en de vraag naar makkelijkere pakketbezorgingsdiensten, aldus de fabrikant zelf. Consumenten kunnen al toegang tot hun huis delen met de mensen die ze vertrouwen dankzij ieder geschikt slim slot inclusief toegangscode van Yale, maar Yale InHome gaat nog een stap verder. Middels het partnerschap met DHL eCommerce Solutions Zweden kan Yale InHome tijdelijk en veilig toegang tot jouw huis mogelijk maken voor bedrijven die je vertrouwt.

Yale treedt hier als tussenpersoon op tussen de bezorgingen en diensten die je nodig hebt en de bedrijven die ze leveren. Deze nieuwe dienst minimaliseert volgens Yale de hoeveelheid regelwerk die nodig is vanuit de klant, want het bedrijf stuurt een tijdelijke en versleutelde code naar het bedrijf zodat ze binnen kunnen via het slimme deurslot. De consument kan dan het bezorgingsverzoek of serviceverzoek via de Yale Access-app goedkeuren, waarin ieder toegangsverzoek bijgehouden wordt van controle tot voltooiing. Een toegangsverzoek kan ook afgewezen worden en ook kan er een andere, geschiktere bezorgingstijd geselecteerd worden door de gebruiker van de dienst.

Om de dienst te kunnen activeren hebben gebruikers een geschikt slim slot van Yale nodig, zoals de Linus Smart Lock met Yale Smart Keypad of de Yale Doorman, en de Yale Access app. Het Yale InHome-abonnement kan geactiveerd worden met een activatiecode in de app. Consumenten kunnen ook gebruik maken van voordelen zoals een gratis proefperiode van 90 dagen, in-app beheer en een gekoppelde verzekering voor iedere toegang.

Pakketleveringsdiensten zijn één van de vijf sectoren waar het Yale InHome-platform uit bestaat. De dienst stelt vertrouwde servicepartners in staat om gecontroleerd, verzekerd en veilig toegang te krijgen tot de huizen van consumenten. De andere vier sectoren die beschikbaar zijn via Yale InHome zijn de levering van boodschappen, thuiszorg, vakantieverhuur en andere diensten rondom huis. De ambitie van Yale is om meer partnerschappen aan te gaan met leveranciers van diensten om het aanbod van toegangsmogelijkheden die ondersteund worden door Yale InHome verder uit te breiden.

Het platform stelt consumenten ook in staat om volledig te bepalen wanneer diensten zoals hondenuitlaters, schoonmakers of klusjesmensen hun huis binnen kunnen door specifieke tijden te selecteren die hun het beste uitkomen. Net als met de genoemde bezorgingsdiensten tot in huis is een geschikt slim slot, een Yale Smart Keypad en de Yale Access app nodig om de service te kunnen activeren.