Yale brengt slim slot uit voor kastdeuren en lades

Het slimme kastslot van Yale laat je op slimme wijze een kastdeurtjes of lade openen en sluiten. Handig voor bijvoorbeeld een keukenkastje met schoonmaakmiddelen, zodat kinderen er niet bij kunnen. Of wat dacht je van een vakantiehuisje in de verhuur waar privébezittingen uit handen van gasten moeten blijven?

Het slimme kastslot van Yale zie je niet aan de buitenkant. Het geheel zit echter achter het kastdeurtje of de lade verstopt. Je kunt het slot bedienen met de Yale Access-app. Je kunt de kast vergrendelen, openen of toegang verlenen aan vertrouwde personen met permanente of tijdelijke virtuele sleutels. Je ontvangt meldingen wanneer het deurtje geopend wordt of als het batterijniveau laag is. Is de batterij leeg? Het slot wordt automatisch ontgrendeld, zodat je toch altijd de batterij kunt vervangen.

Het slimme kastslot van Yale kun je eventueel combineren met de Yale Keypad, zodat je kastdeurtjes of lades kunt openen zonder smartphone. Dat is ook handig als je smartphone toevallig net een lege batterij heeft.

Prijs en beschikbaarheid

Het Yale slimme kastslot moet per direct verkrijgbaar zijn. De verkoopadviesprijs is 79,99 euro. Wil je ook ondersteuning voor Google Assistant of Amazon Alexa? Dan heb je ook de Yale Connect WiFi Bridge nodig. Deze kost 74,99 euro. Lees ook de review over de Yale Connect WiFi Bridge.