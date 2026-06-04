Bowers & Wilkins introduceert 800 Series Diamond D5-luidsprekers

Constructie en herzien ontwerp

De luidsprekerkasten zijn gebouwd volgens strakkere toleranties, wat resulteert in smallere naden en onzichtbare mechanische bevestigingen. Om trillingen en kastresonantie tegen te gaan, is de binnenzijde van de behuizing voorzien van een nieuw aluminium ‘Space Frame Bracing’-systeem aan de achterkant en een stijvere aluminium bovenplaat. De vloerstaande modellen maken gebruik van een vernieuwde aluminium sokkel waarin resonantiedemping is geïntegreerd om ongewenste trillingen te minimaliseren. De serie is leverbaar in vier nieuwe hoogglansafwerkingen: Stealth Black, Warm White, Light Walnut en Dark Walnut.

Akoestische componenten

Diverse prestatieverhogende onderdelen zijn overgenomen uit de eerdere Signature-modellen van het merk. De kenmerkende Diamond Dome-tweeters zijn uitgerust met een nieuw type roostergaas dat meer akoestische transparantie biedt en de weergave buiten de centrale luisteras verbetert. Daarnaast zijn de motoren van de midden- en lagetonendrivers aangepast voor een lagere vervorming. De cross-over-filters en interne bekabeling zijn eveneens vernieuwd. Een specifieke update is te vinden in de vloerstaande 804 D5, die nu is uitgerust met een interne aluminium behuizing om de midrange-driver mechanisch te ontkoppelen van de rest van de kast.

Beschikbaarheid en adviesprijzen

De nieuwe luidsprekers zijn vanaf 9 september 2026 commercieel verkrijgbaar. De Europese adviesprijzen per set of per stuk zijn als volgt vastgesteld: