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Bowers & Wilkins introduceert 800 Series Diamond D5-luidsprekers

04 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Bowers 800 2

Bowers & Wilkins heeft de vijfde generatie van zijn 800 Series Diamond-luidsprekers aangekondigd, de D5-lijn. De introductie valt samen met het 60-jarige bestaan van de audiofabrikant en werd gepresenteerd tijdens de HIGH END-beurs in Wenen. De nieuwe serie is ontwikkeld voor zowel thuisgebruik als professionele studio-omgevingen en bestaat in totaal uit zeven modellen.

Bowers Wilkins

Constructie en herzien ontwerp

De luidsprekerkasten zijn gebouwd volgens strakkere toleranties, wat resulteert in smallere naden en onzichtbare mechanische bevestigingen. Om trillingen en kastresonantie tegen te gaan, is de binnenzijde van de behuizing voorzien van een nieuw aluminium ‘Space Frame Bracing’-systeem aan de achterkant en een stijvere aluminium bovenplaat. De vloerstaande modellen maken gebruik van een vernieuwde aluminium sokkel waarin resonantiedemping is geïntegreerd om ongewenste trillingen te minimaliseren. De serie is leverbaar in vier nieuwe hoogglansafwerkingen: Stealth Black, Warm White, Light Walnut en Dark Walnut.

Akoestische componenten

Diverse prestatieverhogende onderdelen zijn overgenomen uit de eerdere Signature-modellen van het merk. De kenmerkende Diamond Dome-tweeters zijn uitgerust met een nieuw type roostergaas dat meer akoestische transparantie biedt en de weergave buiten de centrale luisteras verbetert. Daarnaast zijn de motoren van de midden- en lagetonendrivers aangepast voor een lagere vervorming. De cross-over-filters en interne bekabeling zijn eveneens vernieuwd. Een specifieke update is te vinden in de vloerstaande 804 D5, die nu is uitgerust met een interne aluminium behuizing om de midrange-driver mechanisch te ontkoppelen van de rest van de kast.

Beschikbaarheid en adviesprijzen

De nieuwe luidsprekers zijn vanaf 9 september 2026 commercieel verkrijgbaar. De Europese adviesprijzen per set of per stuk zijn als volgt vastgesteld:

  • 805 D5 (tweeweg standmount luidspreker): €12.000 per set
  • 804 D5 (vloerstaande drieweg luidspreker): €18.000 per set
  • 803 D5 (vloerstaande drieweg luidspreker met Turbine Head): €30.000 per set
  • 802 D5 (vloerstaande drieweg luidspreker): €37.000 per set
  • 801 D5 (vloerstaand topmodel): €50.000 per set
  • HTM82 D5 (drieweg center luidspreker): €10.000 per stuk
  • HTM81 D5 (drieweg center luidspreker): €12.000 per stuk
  • FS-805 D5 (vloerstandaard voor 805 D5): €1.800 per set
  • FS-HTM D5 (standaard voor center luidsprekers): €1.300 per stuk

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