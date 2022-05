Vier ‘Star Wars Day’ op 4 mei met Google Assistant en Amazon Alexa

May the fourth be with you. Op 4 mei is het ieder jaar Star Wars Day, de officiële feestdag waarop de Star Wars franchise gevierd wordt. Het is een variant op de beroemde quote uit de films: May the force be with you. Ook de slimme assistenten Google Assistant en Amazon Alexa vieren ‘May the fourth’ met je mee. Er zijn verschillende stemcommando’s die je kunt vragen aan de slimme speakers, waarbij sommige antwoorden echt hilarisch zijn.

Amazon Alexa heeft overigens veel meer opties omtrent Star Wars dan Google Assistant. Waar de eerste überhaupt geen Nederlands spreekt, daar moet je de vragen omtrent Star Wars eigenlijk ook aan de Engelse variant van Google Assistant vragen. In het Nederlands heb je vrijwel geen opties om Star Wars-dag met de Google Assistent te vieren. Hoe je de taal moet wijzigen (je kunt de Google Assistent tweetalig instellen) lees je hier.

Probeer de volgende stemcommando’s eens uit om Star Wars Day te vieren met Google Assistant en Amazon Alexa.