Dit heeft Google bekendgemaakt in de Google Nest Community. Vanuit de Google Nest Community kwam de wens om de Google Assistant op je Google Nest-apparaat minder vaak te laten terugpraten, met name bij stemcommando’s om het slimme huis te bedienen. Vraag de slimme speaker om de lampen in de woonkamer aan te zetten en je krijgt altijd een verbaal antwoord: ‘Ok, lampen in de woonkamer aan’. Veel mensen vinden dit overbodig en Google komt met een oplossing.

Bliepje in plaats van verbaal antwoord

Bij smarthome-bediening zul je vanaf nu steeds vaker een geluidssignaal horen als bevestiging op je commando voor je smarthome. Volgens Google is het geluidssignaal al beschikbaar voor bediening van je slimme lampen. In de komende weken komt het ook beschikbaar voor andere apparaten in het slimme huis. We hebben het even getest en het werkt, maar nog niet helemaal vlekkeloos. Wonderbaarlijk genoeg krijgen we een ‘bliepje’ te horen bij de lampbediening in de keuken, maar in de woonkamer krijgen ik nog gewoon verbaal antwoord. Iets beter het bericht lezen laat zien dat het op dit moment alleen telt voor lampen in dezelfde kamer als je Google Nest-speaker. En dat blijkt in ons geval te kloppen. Laten we hopen dat het snel breder uitgerold gaat worden.