Vier smarthome-musthaves om inbraken tegen te gaan

Of je nou op vakantie gaat, naar je werk of gewoon naar bed: inbraken liggen altijd op de loer. Soms zelfs als je in je woonkamer bent en er via je achtertuin een ongenodigde bezoeker een ebike uit je schuur steelt. Eén van de voordelen van een slim huis is dat er veel gadgets zijn om inbraak te voorkomen of inbrekers sneller op te sporen. Met deze vier smarthome-musthaves zorg je dat er minder snel wordt ingebroken in huis.

Het tegengaan van inbraken heeft alles te maken met enerzijds drempels opwerpen en anderzijds tijd winnen. Een inbreker checkt over het algemeen bepaalde dingen aan je huis en probeert vervolgens een inschatting te maken van hoe lang hij of zij nodig heeft. Hoe meer ‘hordes’, hoe minder aantrekkelijk het inbreken is. Er zijn natuurlijk veel dingen die je kunt doen. Denk aan investeren in goede sloten of een anti-inbraakstrip op de deur bevestigen. Zorgen dat je huis vrij open en bloot is, waardoor er snel pottenkijkers kunnen zijn kan ook helpen.

Je huis slim beveiligen tegen inbrekers

Daarnaast is het ook aan te raden altijd te zorgen dat je deuren en ramen goed sluit. Zeker met dit warme weer. Ook als je alleen even het vuilnis wegbrengt of even snel een boodschap haalt op de hoek. Inbrekers hebben vaak maar een paar minuten nodig. Ze kunnen het natuurlijk goed gebruiken als er letterlijk niets is om ze tegen te houden. Bovendien is het ook wat moeilijker uit te leggen aan de verzekering. De meeste diefstal zonder inbraakschade kan alsnog worden verhaald op de inboedelverzekering. Toch kan het zijn dat de dekking van kostbare spullen is beperkt.

Advertentie

Bovendien gaat het natuurlijk niet alleen om spullen. Het gaat ook om je privacy, je gevoel van veiligheid en misschien zelfs je gevoel voor gerechtigheid. Het doet iets met een mens als er wordt ingebroken en dat is waarschijnlijk pas echt wat je wil voorkomen. We noemen enkele smarthome-producten die daarbij kunnen helpen.