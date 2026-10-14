Apple HomePod mini 2 krijgt Siri AI, nieuwe kleuren en surroundsound

De HomePod mini 2 is voorzien van Apples S10-chip en maakt gebruik van computational audio om het dynamisch bereik, het volume en de akoestische weergave in real time te optimaliseren. De speaker kan zelfstandig muziek afspelen, maar is ook te gebruiken in een stereopaar of als onderdeel van een audiosysteem met meerdere kamers.

Siri AI komt later beschikbaar

Een belangrijke vernieuwing is Siri AI. Dit is een uitgebreidere versie van de spraakassistent van Apple. Daarmee kunnen gebruikers natuurlijkere gesprekken voeren, vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen en muziek ontdekken op basis van persoonlijke voorkeuren. De context moet dit keer veel beter begrepen worden waardoor je natuurlijkere gesprekken kunt voeren. De assistent kan bovendien persoonlijke informatie gebruiken om bijvoorbeeld een liedje terug te vinden dat iemand via een bericht heeft aanbevolen.

Siri AI verschijnt echter niet direct bij de introductie, maar wordt later via een software-update toegevoegd. Voor persoonlijke functies is een iPhone of iPad nodig waarop Apple Intelligence is ingeschakeld. Reken jezelf echter nog niet rijk. Net als bij de nieuwe Apple TV 4K hoef je de nieuwe en uitgebreidere Siri-ervaring met Siri AI voorlopig niet in de Europese Unie te verwachten.

Vier speakers voor surroundsound

In combinatie met de nieuwe Apple TV 4K kan de HomePod mini 2 voor het eerst deel uitmaken van een surroundopstelling met vier speakers. Het systeem stemt de timing en het volume automatisch af op de positie van de speakers in de kamer. Nieuw is ook Sound Glow. Hierbij reageert de verlichting boven op de speaker op de bas en hoge tonen van muziek. Ook kan de verlichting aansluiten op de kleuren van albumhoezen voor een persoonlijkere luisterervaring. Daarnaast kan de HomePod mini 2 als standaardspeaker voor compatibele Mac-computers worden gebruikt. Net als de voorganger uit 2022 fungeert deze nieuwe slimme speaker ook als hub voor een slimme woning. Gebruikers kunnen met hun stem compatibele accessoires bedienen en automatiseringen uitvoeren.

Prijs en beschikbaarheid

De Apple HomePod mini 2 verschijnt op 30 oktober in Nederland voor 169 euro in de kleuren pink, green, blue, white en midnight. De oorspronkelijke HomePod mini kostte bij de Nederlandse introductie in 2022 nog 109 euro. De prijsstijging naar deze nieuwe versie is daarom ook vrij fors te noemen.