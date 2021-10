Vernieuwde Innr Bridge vanaf vandaag beschikbaar

Innr lanceert officieel de vernieuwde Innr Bridge. Met deze bridge verbind je je slimme lampen aan de eveneens vernieuwde Innr-app, waardoor je lampen altijd en

overal bedient. De bridge werkt ook (lokaal) wanneer het internet even niet meewerkt. Je koppelt slimme armaturen, buitenverlichting, schakelaars of sensoren, waardoor er een meshnetwerk ontstaat. Je bedient gekoppelde lampen met je smartphone of je stem.

Innr Bridge aangekondigd

De Innr Bridge stuurt tot dertig lampen aan. Naast peertjes of spotjes koppel je ook slimme plafond-, inbouw- en buitenverlichting, knoppen en sensoren aan de app. Later dit jaar verschijnen er mobiele schakelaars die je overal ophangt of neerlegt. En met sensoren hoef je geen knop meer aan te raken. Hang ze op in de gang, op de wc of overloop en de lampen gaan vanzelf aan op de door jou ingestelde kleur of dimstand.

Met de Innr-app kun je iedere lamp schakelen, dimmen en van kleur veranderen. De app bestuurt je slimme lampen met Zigbee die aan de Innr Bridge gekoppeld zijn, maar uniek is dat je met deze app ook de Innr wifi-lampen bedient. Je maakt in de app verschillende groepen met een combinatie van Zigbee- en wifi-lampen en deze samen bedienen.

De Innr-app is vernieuwd. Zo kun je lampen individueel of per kamer bedienen, vooraf ingestelde routines kiezen of routines maken met je favoriete instellingen, of alle verlichting in het hele huis in één keer uit zetten. Je kunt ook een dag- of weekprogramma maken, afgesteld op je eigen schema. Stel bijvoorbeeld in dat je verlichting automatisch aanspringt als het gaan schemeren, gebruik een slimme lamp op je nachtkastje als wake-up light of laat de verlichting ’s avonds langzaam dimmen. De timers zijn ideaal als je niet in het donker thuis wil komen, automatisch alle verlichting in één keer uit wil zetten of inbrekers om de tuin wil leiden als je niet thuis bent.

Je kunt jouw Innr-systeem aan Amazon Alexa en de Google Assistent koppelen of gebruik Siri-snelkoppelingen om je lampen met stemcommando’s te bedienen. En met een Alexa Routine zet je bijvoorbeeld met een enkele commando de verlichting aan, speel je je favoriete playlist af en start je de waterkoker of espressomachine.

Je kunt overigens ook Zigbee-lampen van andere fabrikanten gebruiken. De Innr Bridge werkt namelijk met alle Zigbee gecertificeerde lampen. Natuurlijk met alle Innr-lampen, maar ook met die van Philips Hue of Smart+.

Prijs en beschikbaarheid

De Innr Bridge is nu verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 39,99 euro.