Nieuws Audio Hoofdtelefoons

  JBL komt met open-ear koptelefoon in de Junior-serie

05 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
JBL jr backgrnd

JBL breidt zijn Junior-serie uit met de eerste open-ear koptelefoon speciaal voor kinderen, de Junior FREE, met een volumelimiet tot 85 dB.

JBL Junior FREE JBL

JBL komt met een nieuwe koptelefoon binnen hun Junior-serie. Dit zijn koptelefoons speciaal gericht op kinderen met kenmerken als veilig, licht en een goede pasvorm.  De JBL Junior FREE is het eerste open-ear model binnen de Junior-serie. Het open-ear ontwerp van de JBL Junior FREE is zorgvuldig getest om perfect aan te sluiten op kleine oren. Ideaal voor onderweg of tijdens het leren thuis. De koptelefoon is gemaakt van zacht siliconenmateriaal, is extra licht en daardoor de hele dag comfortabel te dragen. De JBL OpenSound techniek zorgt voor een helder geluid zonder dat de gehoorgang wordt afgesloten. Dankzij de JBL Safe Sound techniek kunnen ouders binnen de JBL Headphones-app het maximale volume instellen en hoe lang kinderen kunnen luisteren.

Belangrijkste kenmerken:

  • JBL OpenSound en JBL Safe Sound: open-ear ontwerp met volumelimiet tot 85 dB
  • Ouderlijk toezicht via de JBL Headphones App: stel volume- en tijdslimieten in
  • 10 uur batterijduur + 3 uur extra met slechts 10 minuten snelladen
  • Bluetooth met multipoint: verbind draadloos met twee apparaten tegelijk
  • IPX4 spatwaterdicht: bestand tegen spetters en kleine ongelukjes
  • Makkelijk te bedienen met kindvriendelijke knoppen
  • Speelse verpakking: maak er een telefoonstandaard van en versier je koptelefoon met stickers

Prijs en beschikbaarheid:

De JBL Junior FREE is vanaf november verkrijgbaar in de kleuren Paars, Turquoise en Perzik voor 69,99 euro via JBL.com en geselecteerde retailers.

Reacties (0)

Lees meer

Teufel Cinebar 11 Audio
Reviews Audio Soundbars 24 oktober 2025

Review: Teufel Cinebar 11 2.1 – Gemaakt voor kleine woonkamers

24 oktober 2025
xboxgamepass Entertainment
Nieuws Entertainment Gaming 02 oktober 2025

Xbox Game Pass Ultimate-prijs stijgt flink (met 50 procent)

02 oktober 2025
snapdragon-8-elite-gen-5 Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 26 september 2025

OnePlus 15 draait op de gloednieuwe Snapdragon 8 Elite-processor

26 september 2025
Thunderbolts marvel Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 29 augustus 2025

Streamingtips #35 – Thunderbolts*, Furiosa en Verliefd op Bali

29 augustus 2025
Powerzooms_Panasonic_Lumix G X Vario 14-42 F3.5 tot F 5.6 ASPH Power OIS_175 Create
Digital Movie Reviews Create 07 mei 2025

Powerzooms – Motorisch filmisch zoomen op de systeemcamera

07 mei 2025
RU connected ultimate hdmi Beeld
Nieuws Beeld Accessoires 30 juni 2025

HDMI 2.2 officieel uitgebracht

30 juni 2025
Gato_PPA-1_84 Audio
Music Emotion Reviews Audio Receivers en versterkers 11 september 2025

Review: Gato Audio PPA-1 – Uniek in zijn soort

11 september 2025
HMD Amped Buds Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 23 juli 2025

Review: HMD Amped Buds – Draadloze oortjes laden ook je telefoon op

23 juli 2025