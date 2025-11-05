  JBL komt met open-ear koptelefoon in de Junior-serie

JBL komt met een nieuwe koptelefoon binnen hun Junior-serie. Dit zijn koptelefoons speciaal gericht op kinderen met kenmerken als veilig, licht en een goede pasvorm. De JBL Junior FREE is het eerste open-ear model binnen de Junior-serie. Het open-ear ontwerp van de JBL Junior FREE is zorgvuldig getest om perfect aan te sluiten op kleine oren. Ideaal voor onderweg of tijdens het leren thuis. De koptelefoon is gemaakt van zacht siliconenmateriaal, is extra licht en daardoor de hele dag comfortabel te dragen. De JBL OpenSound techniek zorgt voor een helder geluid zonder dat de gehoorgang wordt afgesloten. Dankzij de JBL Safe Sound techniek kunnen ouders binnen de JBL Headphones-app het maximale volume instellen en hoe lang kinderen kunnen luisteren.

Belangrijkste kenmerken:

JBL OpenSound en JBL Safe Sound: open-ear ontwerp met volumelimiet tot 85 dB

Ouderlijk toezicht via de JBL Headphones App: stel volume- en tijdslimieten in

10 uur batterijduur + 3 uur extra met slechts 10 minuten snelladen

Bluetooth met multipoint: verbind draadloos met twee apparaten tegelijk

IPX4 spatwaterdicht: bestand tegen spetters en kleine ongelukjes

Makkelijk te bedienen met kindvriendelijke knoppen

Speelse verpakking: maak er een telefoonstandaard van en versier je koptelefoon met stickers

Prijs en beschikbaarheid:

De JBL Junior FREE is vanaf november verkrijgbaar in de kleuren Paars, Turquoise en Perzik voor 69,99 euro via JBL.com en geselecteerde retailers.