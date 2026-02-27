Streamingtips #9 – The Simpsons, Pupil en Drive to Survive

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
The Girl Who Caught A Killer (Videoland)
Als de 7-jarige Rachael wordt ontvoerd en misbruikt, blijkt haar zaak erg veel te lijken op de Babes in the Wood-moorden. Maar het grote verschil? Rachael is niet vermoord, ze is ontsnapt. In deze nieuwe misdaaddocu-serie zien we hoe het de kleine, heldhaftige meid verging in dit bizarre verhaal.
Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter (Netflix)
De Amerikaanse comedian Taylor Tomlinson komt in deze nieuwe stand-up special met allerlei bekentenissen over hoe het is om te daten als dertiger, maar ook over AI. Taylor is ontzettend zelfverzekerd, heeft een heel fijne manier van praten en is ook nog eens heel grappig. Als het je humor is natuurlijk, maar Tomlinson is in Amerika inmiddels een heel grote comedian, dus mocht je haar nog niet kennen, dan is dit wellicht een goed moment om dat wel te doen.
Formula 1: Drive to Survive (Netflix)
De achter-de-schermen-docu over de Formule 1 is er weer: in het achtste seizoen van Drive to Survive volgen we de verschillende teams in het seizoen van vorig jaar. Heerlijk om te zien zo vlak voor het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat. Maar vooral leuk door de vertellingen die worden gemaakt over alles wat er speelt in de Formule 1, verteld door de mensen die er middenin zitten.
The Simpsons (Disney+)
De langstlopende serie is The Simpsons en die gaat nu zijn 37ste (!) seizoen in. Waar South Park altijd achter de actualiteit aangaat, daar is The Simpsons juist heerlijk tijdloos. Je bent in een andere wereld, iedereen is geel en de personages die we inmiddels zo goed kennen maken ook nog steeds weinig ontwikkeling door en dat is maar goed ook: we houden van Homer, Maggie en Bart zoals ze zijn. En dat doen ze al een heel lange tijd met veel succes.
The ‘Burbs (SkyShowtime)
Een jong stel gaat naar een ouderlijk huis terug en we weten al wat dat betekent: onheil. In deze griezelige thrillerserie komen er allerlei oude geheimen uit de buurt naar voren. En die kunnen dodelijk zijn. Met toffe rollen van onder andere Keke Palmer, Jack Whitehall en Julia Duffy.
De Pupil (Amazon Prime Video)
Als je wordt ingepalmd door je voetbaltrainer die je vervolgens misbruikt, wat doe je dan? Een jongen van 12 overkomt het en besluit niets te zeggen, hij moet wel, toch? Wanneer er toch meer aan het licht komt, volgt er zoveel schaamte dat hij niet goed weet hoe hij met de situatie moet omgaan. Deze film is gebaseerd op het boek Je ogen verraden je van Steven van der Hoeven en enorm aangrijpend.
