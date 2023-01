TP-Link start met Matter en lanceert robotstofzuiger, camera’s en meer

TP-Link heeft twee smarthomemerken in het assortiment, namelijk Tapo en Kasa. Beide merken krijgen nieuwe producten, zo hebben ze in een persbericht bekendgemaakt. De grootste aankondiging is de nieuwe robotstofzuiger Tapo RV30C Slim. Dit model navigeert via een Mini-dToF LiDAR-sensor. De technologie wordt door TP-Link MagSlim LiDAR Navigation technology genoemd, waarbij alle kleine hoekjes en gaatjes in het huis bereikt moeten kunnen worden. Het huis wordt helemaal in kaart gebracht, wat het schoonmaakproces ten goede moet komen, mede door het compacte design van de RV30C Slim.

Basisstation en surveillancecentrum voor camera’s

TP-Link lanceert ook een nieuw basisstation met de naam Tapo H900. Deze ondersteunt protocollen als WiFi, Sub-G, Bluetooth, Matter en Thread. Je kunt hier alle Tapo-apparaten onder koppelen en aan de slag met automatiseringsregels. De Tapo H900 werkt tevens als een surveillancecentrum voor de beveiligingscamera’s van het merk. Bijvoorbeeld voor de nieuwe Tapo C425 Outdoor Security Wifi Camera met een 2K QHD-resolutie en een 10.000 mAh-batterij die ook kan werken met de nieuwe Solar Panel. Zo hoef je nooit meer op te laden. Ook de nieuwe Tapo C325WB, een geavanceerde outdoor security WiFi Camera met geavanceerde AI-detectiefuncties kun je op de Tapo H900 aansluiten.

Andere nieuwe producten van Tapo zijn de dual video doorbell Tapo D660, een videodeurbel vergelijkbaar met de Eufy Security Dual Video Doorbell. Twee camera’s houden de voordeur in de gaten, waaronder een naar beneden gerichte camera voor pakketjes. De Tapo Smart video door lock is een 3-in-1 apparaat dat werkt als een slim slot, deurbel en beveiligingscamera.

TP-Link ondersteunt Matter

Onder het Kasa-merk vind je onder andere de nieuwe smart plug Kasa KP125M met realtime energiemonitoring. Ook Tapo komt met nieuwe smart plugs, dimmer switches en slimme lampen. Deze productcategorieën ondersteunen allen de nieuwe smarthomestandaard Matter.

Prijs en beschikbaarheid

Welke producten precies naar Europa komen is nog niet bekend. TP-Link kennende zullen dat zeker niet alle producten zijn. Prijzen zijn nog niet bekend.