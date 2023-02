TP-Link komt met drie nieuwe robotstofzuigers in Tapo RV10-serie

TP-Link trekt in 2023 flink door. Na de lancering van diverse nieuwe producten in januari van 2023, waaronder een nieuwe robotstofzuiger, daar komt de fabrikant nu met een nieuwe serie robotstofzuigers. De TP-Link Tapo RV10-serie bestaat uit drie verschillende robotstofzuigers, namelijk de RV10, RV10 Lite en de RV10 Plus.

De TP-Link Tapo RV10 is het basismodel en kun je gebruiken voor het stofzuigen en het dweilen. Dit model is niet uitgerust met camera’s of andere geavanceerde navigatiemogelijkheden, maar beschikt over ‘Zigzag Path Planning’. Het volgt een zigzag-patroon door het huis. Je kunt vier zuigsterktes instellen tot 2000Pa en de 2600mAh-batterij gaat drie uur non-stop mee. De robotstofzuiger keert automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden en bediening kan met de Tapo-app en via stembediening met Google Assistant en Amazon Alexa. Via de app kun je ook schema’s instellen.

De TP-Link Tapo RV10 Lite kan niet dweilen, maar alleen stofzuigen. Het heeft hierdoor wel de grootste stofbak van de drie modellen met 800ml. De andere modellen beschikken over een stofbak van 500ml en een waterreservoir voor de dweil van 300ml. De Tapo RV10 Plus is redelijk identiek aan het reguliere model, maar kan zichzelf legen bij het oplaadstation. Dat kan het reguliere model niet.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De TP-Link Tapo RV10-serie is vanaf deze week verkrijgbaar, in ieder geval in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Prijzen beginnen bij 259,99 pond voor het Lite-model. De reguliere RV10 gaat 279,99 pond kosten en de RV10 Plus is verreweg het duurste model voor 399,99 pond. Over een Nederlandse release is op dit moment nog niets bekend.