Waar te vinden?

Dat is niet zo moeilijk. Elke provincie kent er wel meerdere. Van eenvoudige vrijwilligers- en privétuinen tot grootschalige kasteeltuinen en thematische parken. Check voor een bezoek uiteraard eerst de toegankelijkheid, de bloeitijden en desgewenst de rondleidingen. Op de bijbehorende sites vallen dikwijls al veel informatie, inspirerende foto’s en videoclips plus reviews te vinden. Let op speciale evenementen of festivals. Bijvoorbeeld het Rozenfestijn in Arcen.

We maken onderscheid in verschillende tuintypen. Bijvoorbeeld kasteeltuinen zoals in Arcen, Het Loo, de Haar, Gaasbeek en Twickel.

De leerzame Hortus Botanica in Utrecht, Landgraaf, Leiden, Haren, Delft, Kerkrade en Amsterdam, Jochumhof en Domies Toen.

Land georiënteerde tuinen zoals sfeervolle Japanse (Den Haag Clingendael en Hasselt), Bouvigne in Breda en Engelse of Franse tuinen. Bomentuinen onder andere Eenrum, Oudenbosch, Kalmthout. Lenoir Rendeux en in Wageningen.

Kruidentuinen bijvoorbeeld die van A. Vogel, Kruytenburg, de Rotterdamse Munt en Gemert-Bakel.

Bloementuinen met als meest bekende de Keukenhof en Arcen, maar ook de Tulip Experience in Amsterdam en Appeltern.Beeldentuinen, in combinatie met tuinontwerp of alleen kunst. Bekend zijn Kröller-Müller, Beelden in Gees, Kasteel het Nyenhuis en Zwammerdam.

Om vast een begin bij de keuze te maken staan op internet lijstjes met de 10 of 15 beste tuinen. Dit zowel voor Nederland als België.