Zo met het ontluikende voorjaar is het een goede tijd om eens een bezoekje met de systeemcamera of camcorder aan een mooie tuin te plannen. Alleen voor foto en niet interessant voor video? Het tegendeel is waar. Er zit volop beweging en verhaal in de vele weelderige tuinen die Nederland en ook België hebben.
Voor de fotograaf is een fraai aangelegde tuin qua bloemenpracht en ontwerp al lekker makend. In geval van video komen daar nog drie insteken bij: De zogenaamde Kamerafahrt, het verhaal achter de tuin bij storytelling en het uitwerken van het tuinthema. Daar duiken wij nu verder in.
Waar te vinden?
Dat is niet zo moeilijk. Elke provincie kent er wel meerdere. Van eenvoudige vrijwilligers- en privétuinen tot grootschalige kasteeltuinen en thematische parken. Check voor een bezoek uiteraard eerst de toegankelijkheid, de bloeitijden en desgewenst de rondleidingen. Op de bijbehorende sites vallen dikwijls al veel informatie, inspirerende foto’s en videoclips plus reviews te vinden. Let op speciale evenementen of festivals. Bijvoorbeeld het Rozenfestijn in Arcen.
We maken onderscheid in verschillende tuintypen. Bijvoorbeeld kasteeltuinen zoals in Arcen, Het Loo, de Haar, Gaasbeek en Twickel.
De leerzame Hortus Botanica in Utrecht, Landgraaf, Leiden, Haren, Delft, Kerkrade en Amsterdam, Jochumhof en Domies Toen.
Land georiënteerde tuinen zoals sfeervolle Japanse (Den Haag Clingendael en Hasselt), Bouvigne in Breda en Engelse of Franse tuinen. Bomentuinen onder andere Eenrum, Oudenbosch, Kalmthout. Lenoir Rendeux en in Wageningen.
Kruidentuinen bijvoorbeeld die van A. Vogel, Kruytenburg, de Rotterdamse Munt en Gemert-Bakel.
Bloementuinen met als meest bekende de Keukenhof en Arcen, maar ook de Tulip Experience in Amsterdam en Appeltern.Beeldentuinen, in combinatie met tuinontwerp of alleen kunst. Bekend zijn Kröller-Müller, Beelden in Gees, Kasteel het Nyenhuis en Zwammerdam.
Om vast een begin bij de keuze te maken staan op internet lijstjes met de 10 of 15 beste tuinen. Dit zowel voor Nederland als België.
De Kamerafahrt
Bij de zogenaamde tracking shot of Kamerafahrt beweegt de camera zich tijdens het filmen door de tuinruimte in plaats van uit een statisch punt te filmen. Het oogcontact met het onderwerp blijft daarbij behouden maar je kunt daarbij de camera wel in alle richtingen bewegen. Voorwaarts, achterwaarts, parallel, schuin of recht het past allemaal in het trackingshot.
In feite maak je daarmee een reis door de tuin. De Kamerafahrt verandert lopend wat de kijker in het beeld ziet. Dat werkt zowel ontdekkend als inspirerend met een versterking van de ruimtelijk indruk. Een ideale manier om de tuin te verkennen, te exploreren en interessante items te bezoeken. Naast bloemen, planten, beelden, en prieeltjes ook dieren, watervalletjes en vijvers.
Het verhaal achter de tuin
Je zou het op het eerste gezicht niet denken maar weelderige tuinen lenen zich goed voor storytelling. Achter vrijwel elk tuin schuilt een verhaal. Bijvoorbeeld historisch, het ontwerp, de stichter(s) en de bedoeling van de getoonde vegetatie. Daarnaast het onderhoud, aanleg en het werk van de vrijwilligers en/of tuinlieden. In de brochures over de tuin of op de website kan je hier al veel over vinden. Nog interessanter en mooier is de rondleiding door een gids.
Het thema
In het thema van de weelderige tuin zit altijd wel een boeiende benadering. Je kunt dit thema meteen introduceren of geleidelijk laten ontdekken. Dat vereist enige planning (storyboard) om de juiste aspecten en filmische onderwerpen te ontginnen.
Ook hier geven het boekje over de tuin of de website al de nodige handvatten. Hetzelfde geldt voor een gesproken rondleiding. Behalve het thema kan je ook de tuinstijl als de rode draad kiezen.
Uitrusting
Bij weelderige tuinen heb je het over totalen, halftotalen en close-ups plus macro. Dat kan allemaal met één 24-100mm (kleinbeeld) zoomobjectief. Voor een fraaie onscherpe achtergrond (Bokeh) tevens een lichtsterke prime lens van 80 of 50mm. Voor het geluid een microfoon op de gids of een rondom-model bij een uitvoering.
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