De Beogram 4002 nader bekeken

De Beogram 4002 die in mijn luisterruimte staat opgesteld is nog steeds prachtig om te zien. Een breed en laag tijdloos model, afgewerkt met prachtig aluminium en voorzien van een mooie Rosewood fineer plint. Hij is voorzien van de toen standaard meegeleverde MMC20EN cartridge volgens het MI-principe (Moving Iron) en moet op een MM-ingang worden aangesloten. Het element is voorzien van een elliptische naakte diamant met een frequentiebereik van 20-20.000 Hz en in staat tot een kanaalscheiding beter dan 25 dB. De 4002 heeft een goede snelheidsstabiliteit en een mogelijkheid tot pitch control van +/- 6%. De draaitafel heeft een rumble-niveau beter dan 65 dB en biedt 33 en 45 toeren. Die kun je handmatig kiezen, maar de 4002 doet dat ook zelf. De ingebouwde fotocel in de linkerarm ziet of er een plaat op het plateau ligt, detecteert ook singles en stelt vervolgens automatisch het juiste toerental in. Als er geen plaat ligt keert de arm terug, de naald zakt dan niet. Dit hele proces, het op de rails heen en weer zien bewegen van die dubbele lineaire armconstructie, is voor mij nog steeds uniek en de kers op de taart, gewoon genieten.