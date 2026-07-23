Ring vernieuwt assortiment met twee nieuwe 2K-beveiligingscamera’s

Buitencamera met beter zicht in het donker

De tweede generatie van de Outdoor Camera heeft een upgrade gekregen op het gebied van beeldkwaliteit. Dankzij de nieuwe 2K-resolutie is het mogelijk om verder in te zoomen op details zonder dat het beeld snel wazig wordt.

Ook ’s avonds en ’s nachts is het beeld aangepast:

Bij weinig licht: De camera behoudt zo lang mogelijk kleur in de videobeelden.

In het donker: Schakelt de camera automatisch over op helder zwart-wit zicht.

De buitencamera is te krijgen in het zwart en wit, en verschijnt in twee uitvoeringen: een draadloze variant op batterij (voor maximale flexibiliteit bij het ophangen) en een versie met een vaste stekkeradapter.

Slimme deurbel voor het kijkgat

Naast de buitencamera komt Ring met de Peephole Camera 2K. Deze is specifiek ontworpen voor huizen of appartementen die al een traditioneel kijkgat in de voordeur hebben. Het grootste pluspunt van deze camera is het installatiegemak. Omdat hij precies in de opening van het bestaande kijkgat past, hoeft er niet in de deur of muur geboord te worden.

Net als de buitencamera beschikt de Peephole Camera over:

2K-videokwaliteit met de mogelijkheid om in te zoomen.

Twee-weg spraak: Met de ingebouwde microfoon en luidspreker kun je via een app praten met wie er voor de deur staat.

Uitneembare batterij: Eenvoudig op te laden zonder de hele camera van de deur te hoeven halen.

Prijs en beschikbaarheid

Beide camera’s krijgen een adviesprijs van € 99,99. Ze zijn per direct beschikbaar als pre-order. De levering van de Outdoor Camera start vanaf 12 augustus, gevolgd door de Peephole Camera op 19 augustus.