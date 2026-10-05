Nieuwe Kindles: mooiere behuizing, hetzelfde scherm

Het instapmodel houdt zijn 6-inchscherm, maar krijgt een kleinere behuizing waarbij het glas vlak doorloopt tot aan de rand. Daarmee verdwijnt de verzonken rand die het goedkoopste model jarenlang herkenbaar maakte als het goedkoopste model. De achterkant is nu van aluminium en de e-reader is volgens Amazon sneller geworden. Opslag: 16 of 32 GB, voor €175 en €195.

De Paperwhite krijgt dezelfde behandeling: dunner, lichter, maar met een 7-inchscherm dat identiek is aan dat van het vorige model. Ook hier 16 of 32 GB, nu voor €230 en €260.

Dat de schermen ongewijzigd blijven, is minder vreemd dan het klinkt — e-inkpanelen vernieuwen in een traag tempo en de huidige generatie is scherp genoeg. Maar het betekent wel dat er voor bezitters van een recente Kindle of Paperwhite weinig reden is om te upgraden. Je koopt een mooiere behuizing, geen beter leesbeeld.

Colorsoft is het enige model met een nieuw scherm

De kleuren-e-reader krijgt als enige wél een nieuw display, met vooral aangepaste achtergrondverlichting die kleuren helderder moet maken. Amazon laat in het midden om welk paneeltype het gaat, en dat is precies de informatie die telt: de eerste Colorsoft kreeg kritiek op bleke kleuren en een gelige rand onderaan het scherm. Nieuw is ook verlichting die zich automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Prijs: €300 voor 16 GB, €330 voor 32 GB.

Accessoires: een knop om pagina’s om te slaan

Het leukste nieuws zit misschien wel in de randapparatuur. De Kindle Click is een losse bluetoothafstandsbediening met twee knoppen waarmee je pagina’s omslaat zonder het scherm aan te raken — handig in bed, met handschoenen aan, of bij beperkte handfunctie. Daarnaast komen er covers die via pogopins contact maken met de e-reader en zelf een fysieke omslagknop hebben. Verder een laadstandaard voor de Paperwhite en Colorsoft, en nieuwe hoezen van leer en wol.

Het prijskaartje

Hier wringt het. Amazon noemt de accessoireprijzen voorlopig alleen in dollars: de Kindle Click kost $35, de Page-Turn Cover $80, het oplaaddock $60 en de beschermhoezen beginnen bij $40. Reken op een europrijs die daar flink boven ligt, want bij de e-readers zelf valt het verschil ook op: een losse cover van tachtig dollar is bijna de helft van wat de instap-Kindle kost.

Alle modellen en accessoires komen volgens Amazon naar Nederland en België, al zijn nog niet alle varianten in de Nederlandse en Belgische webwinkel te vinden.