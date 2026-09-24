ASUS Googlebook 14 combineert licht ontwerp met Gemini Intelligence

ASUS heeft de Googlebook 14 aangekondigd, een 14-inch laptop die speciaal is ontwikkeld rond Gemini Intelligence en de samenwerking tussen laptop en Android-smartphone. Met een gewicht vanaf 0,99 kilogram en een dikte van 10,9 millimeter is het model gericht op gebruikers die veel onderweg werken. De laptop beschikt over een magnesium-aluminium behuizing met Nano Ceramic Technology en is getest volgens de MIL-STD 810H-norm. Ondanks het compacte formaat biedt de Googlebook 14 ruimte voor krachtige hardware, waaronder maximaal een Intel Core Ultra 7 Series 3-processor, 64 GB LPDDR5X-geheugen en een 1TB PCIe 4.0 SSD. De 70Wh-accu moet tot 18 uur meegaan. Het 14-inch 3K OLED HDR-touchscreen heeft een 16:10-verhouding, een verversingssnelheid van 120 Hz en een piekhelderheid van 1000 nits. Gorilla Glass Victus en een matte antireflectielaag moeten het scherm bovendien beter bruikbaar maken in lichte omgevingen. Gemini krijgt op de Googlebook 14 onder meer functies als Magic Pointer en proactieve suggesties. Daarmee kunnen gebruikers informatie op het scherm analyseren, content creëren en acties uitvoeren. Ook is het mogelijk om Android-apps en workflows tussen smartphone en laptop te gebruiken.

Belangrijkste specificaties

14-inch 3K OLED HDR-touchscreen

120 Hz verversingssnelheid en tot 1000 nits HDR

Intel Core Ultra 7 Series 3

Tot 64 GB LPDDR5X RAM

Tot 1 TB PCIe 4.0 SSD

70Wh-batterij, tot 18 uur accuduur

Vanaf 0,99 kg en 10,9 mm dik

Zes speakers met force-cancelling woofers en tweeters

2x Thunderbolt 4 USB-C, 2x USB-A, HDMI 2.1b en 3,5mm-aansluiting

WiFi 7

Android- en Gemini-integratie

12 maanden Google AI Pro inbegrepen

Prijs en beschikbaarheid

De ASUS Googlebook 14 is vanaf december verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 1349,00,-.