Zendure over prijzen, veiligheid en updates: “we leggen geen minimumtermijn vast”

“Wachten is net zo goed een redelijke keuze”

Eerst de vraag die wij het vaakst krijgen. Er ligt ook nog een motie voor 0% btw op thuisaccu’s vanaf 2027. Nu kopen of wachten?

Jolene Shang begint met een correctie: voor zonnepanelen geldt sinds 2023 het nultarief, maar voor losse thuisaccu’s bestaat op dit moment geen landelijke 0%-btw-regeling. Btw terugvragen kan alleen onder specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld met een dynamisch contract en deelname aan handel op de energiemarkt.

En dan het advies. Heb je panelen, veel overschot midden op de dag en wil je je eigen verbruik omhoog krijgen voor het salderen stopt, dan is nu kopen verdedigbaar. Maar is er geen acute noodzaak, of wil je eerst duidelijkheid over het beleid, dan is wachten volgens Shang net zo goed een redelijke keuze. “We zouden niet aanraden dat alle consumenten meteen een thuisaccu kopen.” Daar komt een nuance bij die je zelden van een verkopende partij hoort: gaat de btw omlaag, dan hoeft de winkelprijs niet met hetzelfde percentage te dalen.

Dezelfde toon bij de vraag waarom 52 procent van de Nederlandse consumenten een accu uitstelt vanwege de prijs. Prijsprobleem of communicatieprobleem? Shang noemt het in de eerste plaats een echt prijsprobleem — het is een grote investering, uitstellen is normaal, en het zou niet eerlijk zijn dat als communicatieprobleem weg te zetten. Wel vindt ze dat de branche te veel praat over capaciteit en vermogen, en te weinig over wat mensen echt willen weten: welke capaciteit past bij mijn huishouden, en wat levert het per jaar op?

Twee cijfers die niet komen

In het persmateriaal dat Zendure zelf meestuurde staat dat accuprijzen in de tweede helft van 2026 met meer dan tien procent kunnen stijgen. Onze vraag: verhoogt Zendure zijn eigen prijzen, en met hoeveel? Het antwoord van Liu bevat geen percentage. Wel de toezegging dat het bedrijf niet zomaar de volledige kostenstijging doorschuift naar de consument, en de prijs ook niet op peil houdt door te snijden in veiligheid, garantie of service. En, expliciet: op het moment van publicatie is er nog geen definitief besluit genomen over prijsaanpassingen voor de tweede helft van 2026.

Ook over het Nederlandse marktaandeel komt geen cijfer. Er staan zo’n 56.570 thuisaccu’s geregistreerd en het werkelijke aantal ligt volgens DNE Research ongeveer twee keer zo hoog. Liu zegt daarover dat Zendure in dit stadium geen verkoop- of installatiecijfers voor Nederland kan delen. Succes voor eind 2027 formuleert hij in groei van de gebruikersbasis, stabiele koppeling met dynamische tarieven, en opgebouwd vertrouwen rond veiligheid en service.

Kosten per kWh: let op de looptijd

Wij rekenen accu’s het liefst door naar kosten per kWh over de garantieperiode. Zendure gaat daarin mee, maar rekent zelf liever over vijftien jaar. Op basis van maximaal 10.000 cycli, vijftien jaar verwachte levensduur en 90 procent retourrendement komt de SolarFlow Mix-serie volgens Liu uit op ongeveer € 0,17 tot € 0,24 per kWh, tegen € 0,28 tot € 0,41 voor concurrerende systemen.

Belangrijk detail dat het bedrijf er zelf bij levert: de garantie op die producten is tien jaar, niet vijftien. De berekening loopt dus vijf jaar door voorbij de periode waarover Zendure iets garandeert. Verder gaat het om LiFePO4-cellen die na 10.000 cycli nog ruim 70 procent van hun oorspronkelijke capaciteit moeten hebben. Welke systemen in die vergelijkingsrange van € 0,28 tot € 0,41 zitten, wordt niet genoemd, en wij hebben de cijfers niet nagerekend. Beschouw het als een claim waarop het bedrijf afgerekend mag worden, niet als een meting.

Niet bij Essent, wel bij Sunergy

Essent en andere leveranciers betalen huishoudens 100 tot 500 euro per jaar voor het balanceren van het net. Kan een Zendure-accu daaraan meedoen? Nee, zegt Liu zonder omhaal: het Slim Sturen-programma van Essent werkt specifiek met Enphase IQ-accu’s, die Essent op afstand kan aansturen. Zendure zit daar niet in.

Wat er wel is: een native koppeling met de Nederlandse dienst Sunergy. Via de ZENKI AI Energy Manager kunnen SolarFlow-systemen dynamische tariefdata binnenhalen en daarop laden en ontladen — onder meer de SolarFlow 4000 Mix AC+, de 2400 AC+ en de 800 Plus. Voor Tibber, Frank Energie en Zonneplan is er geen native integratie; die route loopt via Home Assistant en losse tools. EEBus-ondersteuning staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Voor een markt waarin dynamische contracten het bestaansrecht van een thuisaccu vormen, is dat een dun rijtje. Vraag bij aanschaf dus of het samenwerkt met jóuw leverancier.

Wel eerlijk is het antwoord op de vraag of thuisaccu’s netcongestie oplossen. Shang: thuisaccu’s zijn geen vervanging voor investeren in het net, en het zou verkeerd zijn ze te presenteren als oplossing voor het hele probleem. Liu erkent daarbij dat een algoritme dat alleen naar de prijs kijkt nieuwe pieken kan veroorzaken als alle accu’s in hetzelfde goedkope uur gaan laden. Verplicht netvriendelijk gedrag zou Zendure in principe accepteren, mits de regels transparant zijn en voor iedereen gelijk gelden.

Veiligheid: LFP, en één norm die ontbreekt

Na de balkonbrand in Boxtel in juli leeft deze vraag het meest: wat voorkomt dat een falende cel een brand op een balkon wordt? We vroegen om celchemie, BMS-gedrag en behuizing in plaats van algemeenheden, en kregen dat ook.

Dubbel BMS. Een ingebouwd batterijmanagementsysteem bewaakt stroom, spanning en temperatuur en blijft werken als het systeem offline is. Daarnaast draait een cloud-BMS dat celdata verzamelt voor gezondheidsanalyse en vroege foutdetectie.

Een ingebouwd batterijmanagementsysteem bewaakt stroom, spanning en temperatuur en blijft werken als het systeem offline is. Daarnaast draait een cloud-BMS dat celdata verzamelt voor gezondheidsanalyse en vroege foutdetectie. Actief onderhoud. Instelbare minimale laadtoestand, zelfverwarming bij lage temperaturen, gecombineerd laden via AC en PV, en intelligent wekken via AC — om diepontlading te voorkomen.

Instelbare minimale laadtoestand, zelfverwarming bij lage temperaturen, gecombineerd laden via AC en PV, en intelligent wekken via AC — om diepontlading te voorkomen. Aerosolblussysteem. Gaat automatisch af als de interne temperatuur rond de 170 graden komt en verspreidt blussende deeltjes rond de cellen, die zowel koelen als chemisch blussen.

Zendure bevestigt daarbij dat het complete Nederlandse assortiment LFP-cellen gebruikt en dat álle in Nederland verkochte producten het aerosolblussysteem hebben. Dat is een duidelijker antwoord dan we in deze markt gewend zijn.

Aan certificeringen noemt Liu IEC 62619 en UN 38.3 voor accuveiligheid, EN 62477-1 en de EN 62109-serie voor de omvormer, EN 50549-1/10 en de Duitse VDE-AR-N 4105 voor netkoppeling, en RoHS, de EN 61000-serie en EN 50665/EN 62311 voor milieu en elektromagnetische velden.

Wij vroegen ook of er normen zijn die Zendure níet heeft en waar een kritische koper naar zou moeten vragen. Het antwoord noemt VDE-AR-E 2510-5, de strenge norm die specifiek over de veiligheid van het complete opslagsysteem gaat. Die heeft Zendure niet voor elke regionale variant, schrijft Liu, en hij voegt toe dat een kritische koper daar juist wél naar zou moeten vragen omdat de markt opschuift van veiligheid op componentniveau naar veiligheid op systeemniveau. Om welke Nederlandse modellen het precies gaat, staat er niet bij.

Dat een fabrikant uit zichzelf de norm noemt die hij mist, komt zelden voor. Het is ook een bruikbaar meetlatje voor de rest van de markt: stel die vraag aan je leverancier. Formele terugroepacties heeft Zendure in Nederland tot nu toe niet gehad.

Data: wat er staat, en wat er niet staat

Klantdata van Europese gebruikers staat volgens Zendure op servers binnen de Europese Unie. Toegang tot apparaatgegevens ligt bij de eigenaar, mensen die hij uitnodigt, en platforms die hij zelf autoriseert. De R&D- en engineeringteams zitten in China en hebben soms toegang nodig tot telemetrie of foutlogs voor firmware-debugging; dat is volgens Liu beperkt tot geanonimiseerde data, onder interne controles en conform de AVG-eisen voor internationale gegevensoverdracht. Het privacyprogramma van Zendure DE GmbH wordt onafhankelijk geaudit door TRUSTe, onderdeel van TrustArc.

Wat er níet staat, is ook relevant. Zendure zegt dat de toegang beperkt is tot geanonimiseerde data, maar sluit niet expliciet uit dat er persoonsgegevens van Europese klanten in China terechtkomen of van daaruit toegankelijk zijn. Dat onderscheid is geen woordenspel: de AVG behandelt echt geanonimiseerde data anders dan gepseudonimiseerde data, en het laatste blijft een persoonsgegeven. Wie daar zekerheid over wil, zal die vraag zelf bij Zendure moeten neerleggen — het antwoord staat niet in de privacyverklaring en volgt ook niet uit de TRUSTe-audit.

Firmware- en beveiligingsupdates

Onze vraag was: hoeveel jaar na aankoop garandeert Zendure firmware- en beveiligingsupdates, en staat dat ergens zwart-op-wit? Het antwoord is opvallend direct.

Zendure doet op dit moment geen publieke toezegging aan consumenten over een duidelijk gedefinieerde minimumperiode voor firmware- en beveiligingsupdates gerekend vanaf de aankoopdatum. Bryan Liu, CEO

Wat er wel is: het einde van de verkoop van een product betekent niet meteen het einde van de ondersteuning, en zolang producten in gebruik zijn blijft Zendure noodzakelijke veiligheids-, beveiligings- en kritieke firmware-updates leveren.

Voor een apparaat dat vijftien jaar mee moet, is dat geen toezegging waar je iets aan hebt. Tegelijk verdient het krediet dat Liu het gewoon zegt in plaats van er met een marketingzin omheen te schrijven — de meeste fabrikanten in deze markt leggen hier ook niets vast, ze zeggen het alleen niet hardop. Wij zouden graag zien dat de branche hier een harde termijn afspreekt, zoals dat bij smartphones inmiddels gebeurt.

Over service is Zendure wél concreet, concreter dan bij ons eerste verzoek. De Nederlandse klantenservice is zeven dagen per week bereikbaar en reageert binnen 24 uur; bij complexe technische zaken die overleg met R&D vragen wordt dat twee tot drie werkdagen. Is een vervangend onderdeel op voorraad en hoeft het defecte exemplaar niet eerst retour, dan is vervanging doorgaans binnen zeven tot twaalf werkdagen rond. Moet het product wel eerst terug, dan duurt het langer. Het uitgangspunt is dat één defecte module niet betekent dat het hele systeem eruit moet.

“We hebben het klanten niet makkelijk genoeg gemaakt”

We vroegen naar de meest gehoorde kritiek op Zendure en welk deel daarvan terecht is. Het antwoord ging niet over de prijs of de concurrentie, maar over het eigen assortiment.

De eerlijkste kritiek is dat we het klanten niet altijd makkelijk genoeg hebben gemaakt om te begrijpen welke Zendure-oplossing bij hen past. Jolene Shang, CMO

Het ecosysteem van SolarFlow-systemen, accu’s, slimme meters en energiemanagement geeft veel flexibiliteit, maar maakt de keuze ingewikkeld — vooral voor wie het merk voor het eerst tegenkomt. Er wordt gewerkt aan een keuzetool op de website. Wij kunnen die kritiek onderschrijven: bij onze eigen thuistest eerder dit jaar was het uitzoeken van de juiste configuratie voor veel testers het lastigste onderdeel. In dezelfde lijn ligt het antwoord op de vraag welk productbesluit Liu nu anders zou nemen: lokale software-integratie en gereedschap waarmee consumenten een onderbouwde keuze maken, hadden veel eerder even zwaar moeten wegen als hardwarespecificaties.

Praktisch relevant is verder hoe Zendure zijn kanalen verdeelt. De lichtere SF2400-serie is plug-and-play en gaat via webshops en directe verkoop. De SF4000-serie geldt als professioneel systeem dat aan de lokale elektriciteitsregels moet voldoen en uitsluitend via geautoriseerde distributeurs en installateurs wordt verkocht. Wie een groot systeem wil, kan dat dus niet zomaar online bestellen.

En als de cloud eruit ligt

Bij elk cloud-afhankelijk energieproduct hoort de vraag: wat als de cloud een week wegvalt, of als het bedrijf ophoudt te bestaan? Volgens Liu draait de kern lokaal — laad- en ontlaadbeveiliging, BMS-veiligheid en basislogica — en is de cloud er voor monitoring op afstand, slim energiebeheer, OTA-updates en koppelingen met derden. Concreet is er een officiële native Home Assistant-integratie met volledige lokale besturing, plus een lokale REST API via ZenSDK voor wie geen Home Assistant gebruikt.

Dat is aanzienlijk meer dan veel concurrenten bieden. De richting die Liu schetst — van “cloudgestuurde apparaten” naar “lokale veiligheid en autonomie, met de cloud als aanvulling” — is de juiste. Welke protocollen precies per productlijn worden ondersteund, moet volgens hem per model bevestigd worden. Dat blijft dus iets om bij aanschaf na te vragen.

Tot slot het beeld van 2030: zonnepanelen, een modulaire accu, warmtepomp, laadpunt, dynamisch contract en een energiemanagementsysteem dat op basis van prijs, weer, verbruik en netsignalen zelf keuzes maakt. Wat Zendure daarin níet wil bouwen is opvallend duidelijk benoemd: geen warmtepompen, geen auto’s, geen zonnepanelen, geen stroomlevering. Opslag, energiemanagement en open koppelingen — de rest mag van iemand anders komen.

Onze conclusie

Een schriftelijk interview is een uitnodiging om vragen te ontwijken, en hier en daar is dat gebeurd, maar toch heeft Zendure ons aardig wat interessante antwoorden gegeven. Het bedrijf zegt dat wachten met kopen een redelijke keuze kan zijn. Het geeft toe dat de eigen accu’s niet meedoen in het balanceringsprogramma van Essent. Het noemt uit zichzelf de veiligheidsnorm die het niet voor alle varianten heeft. Het erkent dat er geen minimumtermijn voor updates is vastgelegd. En het wijst het eigen te ingewikkelde assortiment aan als de meest terechte kritiek.

De vragen die overblijven zijn wel de vragen waar het geld in zit: welke koppelingen met Nederlandse energieleveranciers er de komende twaalf maanden echt bijkomen, welke Nederlandse modellen VDE-AR-E 2510-5 halen, en of die updatetermijn ooit een getal krijgt. Het zijn ook precies de vragen die je zelf kunt stellen voordat je iets bestelt — bij Zendure, en net zo goed bij elk ander merk in dit schap.

Dit interview werd schriftelijk afgenomen bij CEO Bryan Liu en CMO Jolene Shang. De antwoorden zijn door ons ingekort en vertaald uit het Engels; de betekenis is ongewijzigd. FWD.nl heeft een commerciële samenwerking met Zendure. De vragen zijn door onze redactie opgesteld en de antwoorden zijn niet voor publicatie ter goedkeuring voorgelegd.