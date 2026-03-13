Streamingtips #11 – Zootropolis 2, Máxima en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Louis Theroux: Inside the Manosphere (Netflix)
Wil je een goede documentaire zien over het leven zelf, dan weet je dat je bij Louis Theroux moet aankloppen. De Brit heeft zich voor Netflix vastgebeten in de Manosphere en hij reist daarvoor onder andere naar Miami en Marbella om te begrijpen wat deze online contentmakers en hun aanhangers bezield. Maar niet alleen de mannen: ook de vrouwen die dit gedachtegoed ondersteunen komen aan bod.
Zootropolis 2 (Disney+)
Of je hem nou Zootropolis 2 of Zootopia 2 noemt: deze film over een konijn en een vos die detectives zijn is heel koddig. Het is vooral erg vermakelijk dat de echte wereld is nagebouwd met allemaal dieren en dat dit duo enorm verschillend is. De tweede film is weer net zo tof als de eerste en het is genieten hoe Ginnifer Goodwin en Jason Bateman in hun rol zijn.
Rooster (HBO Max)
Rooster is een comedyserie over een auteur gespeeld door Steve Carell, die op de universiteit zit met zijn dochter, gespeeld door Charly Clive. Zij is volwassen aan het worden, hij zou volwassen moeten zijn, maar dat komt niet altijd helemaal goed tot uiting. Deze comedyserie past helemaal in Carells straatje en wordt tot nu toe erg goed ontvangen.
De Verraders (Videoland)
Het is een succesformule en nu de Engelse versie inmiddels alweer een tijdje geleden is, is het tijd voor een nieuwe Nederlandse variant. In een kasteel komen 18 bekende Nederlanders samen om een soort Weerwolven van Wakkerdam te spelen, maar dan in real life. Nou ja, ook weer niet helemaal: ze maken niet echt iemand dood. Het is aan de getrouwen om te ontdekken wie de verraders zijn en aan de verraders om zichzelf onopgemerkt te houden, onder leiding van Tijl Beckand.
Máxima (Videoland)
We blijven even bij dezelfde streamingdienst en Nederlandse producties, want Máxima heeft een tweede seizoen. Hierin leren we meer over hoe Máxima Zorreguieta naast haar Willem-Alexander werkt en leeft. Een eigen soort The Crown, met iets minder drama en iets meer culturele uitdagingen. Met onder andere Delfina Chaves, Martijn Lakemeier en Valeria Alonso.
