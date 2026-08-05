Deze thuisbatterij beschikt over de veiligste generatie batterijcellen (ADV)

Die vraag is terecht. Maar hij wordt bijna altijd te algemeen gesteld. “Een thuisbatterij” bestaat namelijk niet. Wat er in de cellen zit, verschilt per fabrikant, en juist daar zit het verschil tussen een systeem dat bij problemen rustig uitschakelt en een systeem dat je liever niet naast je cv-ketel had gezet.

Wat er eigenlijk misgaat in een batterijcel

Elke lithiumcel bestaat uit een positieve en een negatieve elektrode met daartussen een elektrolyt: het medium waardoor de lithium-ionen heen en weer bewegen. In de meeste cellen is die elektrolyt vloeibaar, en dat vloeistof kan brandbaar zijn.

Gaat er iets mis (een interne kortsluiting, een beschadigde cel, structurele oververhitting) dan kan een cel in een zichzelf versterkende reactie terechtkomen. De temperatuur loopt op, de elektrolyt ontleedt, er komt gas vrij, de temperatuur loopt verder op. Dat heet thermal runaway, en het vervelende eraan is dat het proces zichzelf voedt. Je kunt het niet zomaar uitzetten.

Hoe waarschijnlijk dat is, hangt vooral af van de chemie. NMC-cellen (nikkel-mangaan-kobalt), lang de standaard in elektrische auto’s en oudere thuisbatterijen, hebben een hoge energiedichtheid maar reageren relatief snel.

LFP-cellen (lithium-ijzerfosfaat) zijn thermisch een stuk stabieler en zijn daarom de afgelopen jaren de norm geworden in thuisopslag. Dat is een reële, grote verbetering geweest. En precies daarom is LFP inmiddels een selectiecriterium waar consumenten zelf naar vragen. Maar ook bij LFP blijft die vloeibare elektrolyt zitten.

Wat semi-solid daaraan verandert

Semi-solid cellen pakken precies dat aan. In plaats van een volledig vloeibare elektrolyt gebruiken ze een halfvaste variant. In de praktijk het makkelijkst voor te stellen als een gel. De chemie blijft LiFePO₄, dus je houdt de bekende thermische stabiliteit van LFP, en daar komt de halfvaste elektrolyt bovenop: doordat het elektrolyt grotendeels gel is in plaats van vloeistof, is de cel intern vaster en gedraagt hij zich voorspelbaarder onder extreme omstandigheden.

Dat levert een paar concrete verschillen op:

Minder gevoelig voor thermal runaway. Er is simpelweg minder vloeibare elektrolyt aanwezig die kan uitzetten.

Er is simpelweg minder vloeibare elektrolyt aanwezig die kan uitzetten. Stabieler bij kortsluiting en overbelasting. De cel reageert voorspelbaarder op de scenario’s waar het in de praktijk misgaat.

De cel reageert voorspelbaarder op de scenario’s waar het in de praktijk misgaat. Schokbestendiger. De vastere interne structuur is minder gevoelig voor stoten en trillingen. Relevant als je zo’n batterij verplaatst.

De vastere interne structuur is minder gevoelig voor stoten en trillingen. Relevant als je zo’n batterij verplaatst. Minder degradatie. Dit is de vaak vergeten tweede winst: semi-solid cellen slijten langzamer. Indevolt geeft circa 70 procent capaciteitsbehoud op na 8.000 volledige laadcycli.

Dat laatste punt is misschien wel het meest praktische. Een batterij die na acht jaar nog ruim tweederde van zijn capaciteit heeft, is een fundamenteel andere investering dan een batterij die halverwege inzakt.

Bestel hier jouw Indevolt SolidFlex 3000 – met kortingscode FWD25 krijg je €25 extra korting

De eerste plug-in thuisbatterij met deze cellen

Semi-solid is niet nieuw als technologie, maar wel nieuw in dit segment. De Indevolt SolidFlex 3000 is de eerste plug-in thuisbatterij op de Nederlandse markt met semi-solid cellen.

Rond die cellen zit een BMS (battery management system) met meerdere beveiligingslagen dat continu temperatuur, spanning, stroomsterkte en laadstatus bewaakt en de cellen actief balanceert. De behuizing is IP65 en het werkbereik loopt van −20 tot +55 °C, dus buiten plaatsen mag ook.

Basiscapaciteit 1,8 kWh (hoofdmodule met omvormer) Max. per stapel 19,8 kWh (hoofdmodule + 5 modules) Max. per huishouden 59,4 kWh (3 stapels) Omvormer 3.000 W bidirectioneel Laden / ontladen 3.000 W / 800 W (bestaande groep) of 3.000 W (eigen groep) Celtechnologie Semi-solid LiFePO₄ Garantie 10 jaar / 8.000 cycli Behuizing IP65, −20 tot +55 °C Gewicht 21,5 kg (hoofdmodule)

Bouwen als LEGO

De tweede reden dat mensen afhaken op een thuisbatterij is niet techniek maar geld. Je moet vooraf gokken hoeveel kWh je over drie jaar nodig hebt, en dan meteen betalen.

De SolidFlex lost dat modulair op. Je start met de hoofdmodule van 1,8 kWh en schuift er later extra modules van 1,8 of 3,6 kWh ónder. Tot 19,8 kWh per stapel, en tot drie stapels per huishouden (bij een 3-fase netaansluiting).

Het slimme zit in de BatteryFlex-techniek: modules hoeven niet identiek te zijn. Verschillende capaciteit, verschillende leeftijd, zelfs een ander type mag door elkaar, omdat elke module een eigen optimizer heeft. Bij veel systemen bepaalt de zwakste of oudste module het gedrag van de hele stapel – hier niet. Je kunt over drie jaar dus gewoon bijkopen zonder dat je eerste module de rest afremt.

Met 21,5 kilo is de hoofdmodule bovendien licht genoeg om mee te nemen. In de camper of caravan heb je er een compleet stil, duurzaam mini-aggregaat aan, en thuis schuif je hem weer onder de stapel.

En de verbinding, waar het meestal misgaat

Wie plug-in thuisbatterijen volgt, weet dat de meeste klachten niet over de accu gaan maar over de communicatie tussen de P1-meter in de meterkast en de batterij. Die loopt bij vrijwel iedereen over wifi, en wifi door een betonnen vloer naar een schuur achterin de tuin is nu eenmaal geen sterk plan.

Indevolt gebruikt daarom LoRa. Dat omvat een radioprotocol gemaakt voor kleine hoeveelheden data over grote afstand, dwars door muren en vloeren heen. Daarnaast zitten er LAN, wifi op 2,4 én 5 GHz, Bluetooth en RS485/Modbus in. Dat 2,4GHz-only gedoe waar je bij veel concurrenten een apart netwerk voor moet aanmaken, is hier dus niet nodig.

Voor de sleutelaars: Er is een open API, ondersteuning voor Home Assistant en volledige lokale bediening. In de app kies je tussen zelfconsumptie, een AI-modus die zelfconsumptie en dynamische tarieven combineert, puur dynamisch handelen of handmatige sturing.

Je kunt een deel van de capaciteit reserveren voor noodstroom via de 3 kW AC-backuppoort, en bestaande omvormers van onder meer SolarEdge, Growatt, GoodWe en Huawei koppelen.

Waarom dit voor veel huishoudens de logische stap is

Heb je zonnepanelen en wil je je eigen stroom eindelijk zelf gebruiken in plaats van hem voor een schijntje terug te leveren? Dan doet de SolidFlex 3000 precies wat je wilt, zonder installatietraject, zonder wachtlijst en zonder dat je eerst een offerte hoeft aan te vragen. Uitpakken, aansluiten op een geaard stopcontact, P1-meter koppelen en je bent binnen een paar minuten aan het opslaan.

Het mooiste is dat je niet vooruit hoeft te gokken. Je begint met de capaciteit die vandaag bij je verbruik past en schuift er later gewoon een module onder als je een warmtepomp, een auto of simpelweg een grotere buffer krijgt. Je koopt dus nooit te veel, en dankzij BatteryFlex remt je eerste module de rest van je stapel later niet af. Wil je het volle ontlaadvermogen van 3.000 watt benutten, dan laat je een elektricien een eigen groep aanleggen.

En dan de reden dat dit systeem er in dit segment uitspringt, namelijk de semi-solid cellen. Je krijgt hier niet de standaard LFP-cel die vrijwel elke concurrent gebruikt, maar de veiligste en langst meegaande generatie die er op dit moment voor thuisopslag te krijgen is. Met circa 70 procent capaciteitsbehoud na 8.000 volledige cycli en 10 jaar productgarantie erop.

Verder: geen abonnement, geen maandkosten, Nederlandstalige support, gratis verzending en levering binnen één à twee werkdagen. Met ruim 15.000 klanten en een uitstekende klantbeoordeling weet Thuisbatterij.nl inmiddels precies waar je mee te maken krijgt.

Klik hier en bestel jouw Indevolt SolidFlex 3000 thuisbatterij – Gebruik kortingscode FWD25 voor €25 extra korting.