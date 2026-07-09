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Teufel Nederland viert vijftiende verjaardag met actie voor Sounds of Change

09 juli 2026 2 Minuten 0 Reacties
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Teufel viert 15 jaar in Nederland met jubileumaanbiedingen en een benefietactie voor Sounds of Change, waarbij een unieke speakerset te winnen is.

Teufel

Audiomerk Teufel viert deze maand dat het vijftien jaar actief is op de Nederlandse markt. Sinds 2011 zijn de producten van het Berlijnse merk rechtstreeks verkrijgbaar via teufelaudio.nl. Ter gelegenheid van het jubileum lanceert Teufel een speciale actie waarmee geld wordt ingezameld voor de stichting Sounds of Change.

In de afgelopen vijftien jaar vonden duizenden Teufel-producten hun weg naar Nederlandse woonkamers, thuiskantoren, tuinen en feestlocaties. Van in-ear-oordopjes en bluetoothspeakers tot soundbars en complete homecinemasystemen: muziekliefhebbers en filmliefhebbers weten het merk inmiddels goed te vinden.

“We zijn trots op het vertrouwen dat Nederlandse klanten ons de afgelopen vijftien jaar hebben gegeven,” zegt Rob Peters, Chief Revenue Officer van Teufel. “Daarnaast zijn we dankbaar voor de sterke community die we samen hebben opgebouwd. Dit jubileum is niet alleen een moment om terug te kijken, maar ook om aandacht te vragen voor de kracht van muziek als middel om mensen met elkaar te verbinden.”

Muziek als middel voor verandering

Voor de jubileumcampagne werkt Teufel samen met de Nederlandse stichting Sounds of Change. De organisatie zet muziek in voor psychosociale ondersteuning en sociale verandering door hulpverleners, docenten, psychologen en muzikanten te trainen in trauma-sensitieve muziekmethodieken. Deze worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare omstandigheden, zoals vluchtelingenkampen, achterstandswijken en voormalige conflictgebieden.

“Juist bij een jubileum waarin geluid centraal staat, vinden we het belangrijk om ook de verbindende kracht van muziek onder de aandacht te brengen,” vervolgt Peters. “Daarom ondersteunen we de projecten van Sounds of Change graag.”

Unieke ULTIMA 40-speakers te winnen

Speciaal voor de campagne transformeerde het Rotterdamse kunstcollectief AAAFRESH123 een set Teufel ULTIMA 40-speakers tot een uniek kunstwerk in de herkenbare stijl van het collectief.

De exclusieve speakers vormen de hoofdprijs van een doneer- en winactie. Iedereen die via de speciale actiepagina een bijdrage levert aan Sounds of Change maakt kans op de unieke set. De volledige opbrengst komt ten goede aan de stichting. Deelname is ook mogelijk zonder donatie.

“Met deze actie vieren we vijftien jaar Teufel Nederland op een manier die perfect aansluit bij ons merk én onze liefde voor muziek,” aldus Peters. “Wie doneert, ondersteunt het werk van Sounds of Change en maakt tegelijkertijd kans op een bijzonder kunstwerk dat bovendien fantastisch klinkt.”

Jubileumaanbiedingen

Naast de benefietactie heeft Teufel een speciale jubileumpagina ingericht. Bezoekers vinden daar een overzicht van vijftien jaar Teufel in Nederland, exclusieve jubileumaanbiedingen en scherpe kortingen op een selectie producten.

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