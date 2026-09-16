Gaat streamingdienst SkyShowTime stoppen in Nederland?

Toen SkyShowTime vier jaar geleden in Nederland gelanceerd werd was ik erg enthousiast. Er vielen namelijk zoveel partijen onder de streamingdienst. Het was een samenwerking tussen Comcast en Paramount Global en moest films en series brengen van onder andere Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures en Nickelodeon. Samen goed voor een enorme collectie aan films, series en documentaires. Dat moest haast wel goed zijn toch? Het uiteindelijke aanbod bleek erg bedroevend. Slechts een fractie van het mogelijke aanbod verscheen op de streamingdienst waarbij zelfs 4K in het begin helemaal niet mogelijk was. Ook anno 2026 is het aanbod niet heel groot, terwijl dat echt wel mogelijk is als je kijkt naar de betrokken partijen en licenties. SkyShowTime blijkt een schoolvoorbeeld van hoe je een streamingdienst niet in de markt moet zetten.

Mogelijk de stekker eruit

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar nu blijkt dat Paramount en Comcast de stekker mogelijk uit SkyShowTime in Europa willen trekken, zo weet Reuters. Men is aan het kijken naar de strategische opties voor de dienst, waaronder het sluiten van het platform, omdat de markt in Europa nogal competitief en uitdagend blijkt te zijn. De brief werd verstuurd naar alle medewerkers. SkyShowTime is beschikbaar in 22 landen in Europa waaronder Nederland. België hoort hier niet bij. Helemaal zeker is het stoppen met de dienst natuurlijk nog niet, maar men ziet het als een serieuze optie. Aangezien er vanaf het begin al zo weinig moeite in de streamingdienst wordt gestopt lijkt ons dit dan ook een realistische optie.