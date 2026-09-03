Nieuws Smarthome Energie

tado° maakt zijn thermostaat half zo dik

03 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
tado x

Vijftien jaar na de eerste slimme thermostaat van Europa komt tado° met de tweede generatie van de Slimme Thermostaat X. De hardware is duidelijk beter geworden; over de software valt meer te zeggen.

IFA Tado thermostaat IFA 2026

Dunner, en zonder wegwerpbatterijen

Met 17,8 millimeter is dit volgens tado° de dunste slimme thermostaat op de markt, ongeveer half zo dik als gebruikelijk. Matwitte afwerking, klein led-display, ronde touch-bediening en een knop bovenop waaraan je zelf een functie hangt — luchtvochtigheid tonen, of de verwarming een zetje geven. De accu laad je bij via USB-C en gaat volgens tado° ruim een jaar mee.

Onder de kap blijft het tado° X-platform, inclusief Matter en Thread. Dat laatste is voor wie zijn huis breder automatiseert het belangrijkste: de thermostaat praat mee in andere systemen. Hij werkt met cv-ketels, warmtepompen en vloerverwarming, en past bij bestaande tado° X-producten.

Het abonnement

Geolocatie, open-raamdetectie, adaptieve verwarming en voorverwarmen zitten in AI Assist: €3,99 per maand of €29,99 per jaar. Nieuw is dat ook de TÜV-gecertificeerde Hydronic Balancing daar onderdeel van wordt. Een starterkit van €179,99 plus dertig euro per jaar is een andere rekensom dan een eenmalige aankoop — reken dat mee bij het vergelijken.

De genoemde 22 procent besparing is een cijfer van tado° zelf, zonder onderbouwing in het persbericht. Daar staat een Energiebesparingsbelofte tegenover: niet tevreden binnen twaalf maanden, geld terug.

Multi Home

Vanaf vandaag beheer je meerdere woningen of kantoren vanuit één account: handig voor een vakantiehuis, verhuur, of de verwarming van je ouders op afstand. Producten uit de oudere V3+-lijn en de X-lijn kunnen nu binnen hetzelfde account samenleven.

Prijzen en beschikbaarheid

Per direct te koop via de tado°-webshop en geselecteerde retailers.

  • Bedrade Slimme Thermostaat X (2e gen), los — €119,99
  • Bedrade Starter Kit — €179,99
  • Draadloze Starter Kit — €199,99
  • Draadloze Temperatuursensor X (2e gen) — €99,99
  • Multi Room Starter Kit, bedraad — €329,99
  • Multi Room Starter Kit, draadloos — €349,99

Reacties (0)

Lees meer

hoofdtelefoon 2 Audio
Evenement Audio Hoofdtelefoons 28 mei 2026

Juni wordt dé maand van de hoofdtelefoon bij Alpha High-End Gent

28 mei 2026
Indevolt SolidFlex 3000 Smarthome
Gesponsord Smarthome Energie 05 augustus 2026

Deze thuisbatterij beschikt over de veiligste generatie batterijcellen (ADV)

05 augustus 2026
Sphinx Element 3 Audio
Evenement Nieuws Audio Luidsprekers 13 april 2026

Sphinx Element 3 – Exclusieve luisterervaring bij Taste for Audio op 25 april

13 april 2026
DALI VEGA Audio
Reviews Audio Alles-in-één systemen 02 september 2026

Review: DALI VEGA – Niet enkel een design-hoogtepunt

02 september 2026
scherm auto
ADV
Gesponsord Smarthome Bediening 01 juni 2026

Van achterbank naar bioscoop: De revolutie van entertainment in de auto (ADV)

01 juni 2026
Insta360 X5 8K_night traveling Create
Digital Movie Reviews Create 19 augustus 2026

Review: Insta360 X5 8K – Ontgrendel de optimale creatieve 360 graden-ervaring

19 augustus 2026
Sonos Move 2 lifestyle-2 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 12 maart 2026

Sonos introduceert bluetooth-groepering

12 maart 2026
Komodo-X_Ulco1 Create
Digital Movie Reviews Create 01 april 2026

Review: RED Komodo-X – Lang gekoesterde droom wordt werkelijkheid

01 april 2026