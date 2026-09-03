tado° maakt zijn thermostaat half zo dik

Dunner, en zonder wegwerpbatterijen

Met 17,8 millimeter is dit volgens tado° de dunste slimme thermostaat op de markt, ongeveer half zo dik als gebruikelijk. Matwitte afwerking, klein led-display, ronde touch-bediening en een knop bovenop waaraan je zelf een functie hangt — luchtvochtigheid tonen, of de verwarming een zetje geven. De accu laad je bij via USB-C en gaat volgens tado° ruim een jaar mee.

Onder de kap blijft het tado° X-platform, inclusief Matter en Thread. Dat laatste is voor wie zijn huis breder automatiseert het belangrijkste: de thermostaat praat mee in andere systemen. Hij werkt met cv-ketels, warmtepompen en vloerverwarming, en past bij bestaande tado° X-producten.

Het abonnement

Geolocatie, open-raamdetectie, adaptieve verwarming en voorverwarmen zitten in AI Assist: €3,99 per maand of €29,99 per jaar. Nieuw is dat ook de TÜV-gecertificeerde Hydronic Balancing daar onderdeel van wordt. Een starterkit van €179,99 plus dertig euro per jaar is een andere rekensom dan een eenmalige aankoop — reken dat mee bij het vergelijken.

De genoemde 22 procent besparing is een cijfer van tado° zelf, zonder onderbouwing in het persbericht. Daar staat een Energiebesparingsbelofte tegenover: niet tevreden binnen twaalf maanden, geld terug.

Multi Home

Vanaf vandaag beheer je meerdere woningen of kantoren vanuit één account: handig voor een vakantiehuis, verhuur, of de verwarming van je ouders op afstand. Producten uit de oudere V3+-lijn en de X-lijn kunnen nu binnen hetzelfde account samenleven.

Prijzen en beschikbaarheid

Per direct te koop via de tado°-webshop en geselecteerde retailers.