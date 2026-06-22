ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone maakt dweilen eindelijk effectief (ADV)

Robotstofzuigers zijn vandaag de dag echte high-end apparaten en nemen veel werk uit handen waardoor met de hand stofzuigen echt tot het verleden behoort. Dweilen is daarop vaak een uitzondering. Een moderne robotstofzuiger kan het wel, maar met de hand dweilen is vaak nog effectiever. Dat moet anders kunnen, zo dacht men bij ECOVACS. Hoe maken we een robotstofzuiger die niet alleen goed kan stofzuigen, maar ook het dweilen met de hand kan overnemen? Maak kennis met de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone. Dit nieuwe topmodel onder de robotstofzuigers combineert krachtige zuigprestaties, innovatieve dweiltechnologie en een onderhoudsstation dat vrijwel alle dagelijkse werkzaamheden automatiseert.
Een robotstofzuiger die eindelijk effectief weet te dweilen? Maak kennis met de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone.
FocusJet-technologie pakt vlekken moeiteloos aan
Dweilen wordt pas echt effectief dankzij FocusJet-technologie van de DEEBOT X12 OmniCyclone. FocusJet-technologie is speciaal gericht op het voorbehandelen van vlekken. De robotstofzuiger herkent vlekken en zal onder hoge druk de vlek behandelen en losweken dankzij twee kruisvormig geplaatste waterstralen die uit de voorkant van de robotstofzuiger komen. De robotstofzuiger rijdt er vervolgens overheen waarna de 27 centimeter brede dweilrol de losgeweekte vlekken moeiteloos meeneemt. Koffievlekken, vetresten of modder hebben zo geen kans meer. FocusJet-technologie zorgt samen met de OZMO ROLLER 3.0-dweilrol voor een gelijkmatige en streeploze reiniging. De brede dweilrol wordt continue gereinigd door 32 precisiesproeiers waardoor vuil niet opnieuw wordt verspreid. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je tapijt nat wordt. De DEEBOT X12 OmniCyclone herkent tapijt en dekt automatisch de dweil af.
Maakt ook schoon langs plinten en meubels
Een andere veelgehoorde klacht is de randreiniging bij robotstofzuigers. Uiteindelijk wil je ook dat langs plinten en meubels goed gestofzuigd en gedweild wordt. Daar houdt de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone ook rekening mee dankzij TruEdge 3.0 Extreme. Een vernieuwde 3d-randsensor zorgt ervoor dat de robot zich aan verschillende randstructuren aan kan passen voor een zo groot mogelijke dekking. In de praktijk betekent dit dat de robotstofzuiger dichter langs plinten, tafelpoten, kasten en andere obstakels kan reinigen. Hoeken van 90 graden worden veel nauwkeuriger meegenomen door de grote zijborstel en de dweil die kan uitschuiven om recht langs plinten en andere randstructuren schoon te maken.
Minder onderhoud en efficiënter schoonmaken
Uiteindelijk wil je zo min mogelijk onderhoud aan je robotstofzuiger. Schoonmaken moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden zodat jij er geen omkijken naar hebt. De DEEBOT X12 OmniCyclone is daarom uitgerust met anti-klittechnologie met een hoge zuigkracht. Dit ZeroTangle 4.0-systeem zorgt ervoor dat haren niet verstrikt raken. Samen met BLAST-technologie (Boosted Large-Airflow Suction Technology) zorgt een zeer hoge luchtstroom voor een efficiënte opname van alle soorten viezigheid. Van stof tot haren. Haren raken daarnaast niet verstrikt en worden actief naar de zuigopening geleid. Dit beperkt aanzienlijk het onderhoud omdat je geen verstrikte haren in de borstel hoeft te verwijderen. Ook handig voor huishoudens met huisdieren, want dierenharen worden op deze manier effectief opgezogen.
Tegelijkertijd zorgt AIVI 3D 4.0 ervoor dat de robotstofzuiger uiterst efficiënt door het huis zal rijden. Het huis wordt eerst perfect in kaart gebracht en vervolgens zorgt dit navigatiesysteem ervoor dat de omgeving continue geanalyseerd wordt. Meubels, kabels, schoenen en allerlei andere obstakels worden herkend en ontweken waardoor botsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Heb je hoogteverschillen in je woning? Het TruePass Adaptive 4WD-klimsysteem klimt over drempels tot 2,4 centimeter of tot vier centimeter bij meerdere treden. De ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone is echter nog slimmer dan andere modellen dankzij kunstmatige intelligentie. De ingebouwde AGENT YIKO 2.0 is jouw persoonlijke intelligente assistent. Kunstmatige intelligentie leert de woning kennen en hoe ruimtes worden gebruikt. Schoonmaakroutes, zuigkracht, waterverbruik en de intensiteit bij het dweilen worden op die manier automatisch aangepast om de schoonmaak zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het dagelijks gebruik van de woning.
Thuisstation neemt veel werk uit handen
De ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone heet natuurlijk niet voor niets zo, want de naam OmniCyclone heeft te maken met het thuisstation van deze robot. Het thuisstation neemt veel werk uit handen van de gebruiker. Niet alleen zal het thuisstation de robotstofzuiger opladen, maar ook stof afvoeren, schoon water bijvullen, vies water afvoeren, de dweil schoonmaken met warm water en de dweil drogen met warme lucht. Je hoeft enkel af en toe de waterreservoirs te vullen en te legen. Je hebt geen stofzuigerzak nodig, want het PureCyclone 2.0 Auto-Empty-systeem zal stof efficiënt van de lucht scheiden en opvangen in een grote opvangbak van maar liefst 1,6 liter. Zo is gebruik tot 48 dagen mogelijk zonder dat je handmatig hoeft te legen. Dagelijks onderhoud behoort echt tot het verleden met de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone.
Robotstofzuiger van de nieuwe generatie nu verkrijgbaar
Wil jij een robotstofzuiger van de nieuwe generatie die vrijwel het gehele schoonmaakproces automatiseert en dweilen met de hand echt overbodig maakt? Die de dweilrol altijd fris houdt en continue reinigt met warm water? Met een thuisstation dat echt heel veel taken uit handen neemt en kunstmatige intelligentie die het schoonmaakproces continue optimaliseert? Dan is de ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone echt jouw nieuwe hulp in huis. De ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone is nu verkrijgbaar voor 1.349 euro via Bol en Coolblue.
Bron afbeeldingen: ECOVACS Europe GmbH
Reacties (0)