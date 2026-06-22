ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone maakt dweilen eindelijk effectief (ADV)

Minder onderhoud en efficiënter schoonmaken

Uiteindelijk wil je zo min mogelijk onderhoud aan je robotstofzuiger. Schoonmaken moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden zodat jij er geen omkijken naar hebt. De DEEBOT X12 OmniCyclone is daarom uitgerust met anti-klittechnologie met een hoge zuigkracht. Dit ZeroTangle 4.0-systeem zorgt ervoor dat haren niet verstrikt raken. Samen met BLAST-technologie (Boosted Large-Airflow Suction Technology) zorgt een zeer hoge luchtstroom voor een efficiënte opname van alle soorten viezigheid. Van stof tot haren. Haren raken daarnaast niet verstrikt en worden actief naar de zuigopening geleid. Dit beperkt aanzienlijk het onderhoud omdat je geen verstrikte haren in de borstel hoeft te verwijderen. Ook handig voor huishoudens met huisdieren, want dierenharen worden op deze manier effectief opgezogen.

Tegelijkertijd zorgt AIVI 3D 4.0 ervoor dat de robotstofzuiger uiterst efficiënt door het huis zal rijden. Het huis wordt eerst perfect in kaart gebracht en vervolgens zorgt dit navigatiesysteem ervoor dat de omgeving continue geanalyseerd wordt. Meubels, kabels, schoenen en allerlei andere obstakels worden herkend en ontweken waardoor botsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Heb je hoogteverschillen in je woning? Het TruePass Adaptive 4WD-klimsysteem klimt over drempels tot 2,4 centimeter of tot vier centimeter bij meerdere treden. De ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone is echter nog slimmer dan andere modellen dankzij kunstmatige intelligentie. De ingebouwde AGENT YIKO 2.0 is jouw persoonlijke intelligente assistent. Kunstmatige intelligentie leert de woning kennen en hoe ruimtes worden gebruikt. Schoonmaakroutes, zuigkracht, waterverbruik en de intensiteit bij het dweilen worden op die manier automatisch aangepast om de schoonmaak zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het dagelijks gebruik van de woning.