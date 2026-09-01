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Pak tot € 370,- korting tijdens de Zendure Sunshine Sale (ADV)

01 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Zendure 5

Nu het einde van de Nederlandse salderingsregeling in 2027 snel dichterbij komt, verandert de manier waarop we omgaan met zonne-energie ingrijpend. Alleen stroom opwekken is straks niet meer voldoende; slim opslaan voor later gebruik wordt dé manier om een hoge energierekening te voorkomen. Om Nederlandse huishoudens te helpen bij deze overstap, organiseert Zendure van 1 tot en met 15 september 2026 de tweede fase van de Sunshine Sale.

zendure

Tijdens deze actieperiode profiteer je van kortingen tot wel € 370,- op hoogwaardige SolarFlow-thuisbatterijsystemen en complete bundels. Of je nu een bestaande zonnepaneleninstallatie eenvoudig wilt uitbreiden of kiest voor een flexibele alles-in-één oplossing: er is voor elke energiebehoefte een passende deal.

De scherpste Sunshine Sale-deals op een rij:

  • SolarFlow 2400 Pro: Krachtige opslag met 3.000 W PV-input en uitbreidbare capaciteit.

    👉 Nu voor € 969,- (in plaats van € 1.339,-)€ 370,- voordeel (28% korting)

  • SolarFlow 2400 AC+ + 2× AB3000L + P1 Smart Meter: De ultieme retrofit-bundel voor grote opslag bij bestaande panelen.

    👉 Nu voor € 2.216,99 (in plaats van € 2.576,99)€ 360,- voordeel

  • SolarFlow 2400 AC+ + 1× AB3000L + P1 Smart Meter: Ideale uitbreiding zonder je huidige omvormer te vervangen.

    👉 Nu voor € 1.547,99 (in plaats van € 1.847,99)€ 300,- voordeel

  • SolarFlow 1600 AC+: Compacte plug-and-play oplossing mét back-upstroom optie.

    👉 Nu voor € 729,- (in plaats van € 789,-)€ 60,- voordeel (voeg voor slechts € 1,- een off-grid stopcontact toe)

Slim besparen dankzij HEMS 2.0

De thuisbatterijen van Zendure doen meer dan alleen stroom vasthouden. Dankzij het geïntegreerde HEMS 2.0 (Home Energy Management System) analyseert het systeem continu je eigen verbruik, de zonne-opbrengst, weersverwachtingen en actuele elektriciteitstarieven. In combinatie met een dynamisch energiecontract laadt het systeem de batterij automatisch op wanneer de stroom goedkoop is en levert het stroom wanneer de tarieven pieken. Zo verhoog je je eigen verbruik en verlaag je direct de maandelijkse energiekosten.

Lopen de kortingen niet mis!

De tweede fase van de Sunshine Sale duurt slechts tot en met 15 september 2026. Bekijk alle configuraties en kies jouw ideale thuisbatterij via de officiële actiepagina: zendure.nl/pages/sale.

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