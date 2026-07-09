Importeur, distributeur en fabrikant Kemp Elektroniks behoort voor mij inmiddels al decennialang tot een soort hofleverancier van vaak bijzondere audioproducten. Maar hoe is hij daar gekomen? Oprichter Ronald Kemp startte zijn onderneming in 1999, na een aanloop van ongeveer tien jaar onderzoek en experimenteren. De basis lag in een combinatie van pure muziekpassie en high-end audio, met in de beginjaren een sterke focus op lichtnetkwaliteit, netvervuiling en het behouden van een natuurgetrouw timbre. In de jaren die volgden verschoof die focus geleidelijk richting meer alternatieve benaderingen, zoals harmonisatie van elektrosmog, aarding en Schumann-resonatie-gerelateerde producten.

Vandaag de dag is de kern van het bedrijf in essentie nog altijd dezelfde gebleven, maar is de invulling ervan duidelijk geëvolueerd. Waar Ronald in de beginperiode veel zelf ontwikkelde en produceerde, is het beeld nu meer dat van een hybride model: nog steeds eigen merkproducten en in-house ontwerp, maar minder klassieke productie in de werkplaats en een steeds grotere rol als distributeur en samensteller van een breder assortiment audio- en stroomgerelateerde producten. In feite zie je hier een verschuiving van nuchtere, technisch georiënteerde oplossingen (filters, voedingen, kabelconcepten) naar producten die meer leunen op begrippen als resonantie, harmonisatie en energetische balans. Daarmee bevindt Kemp zich precies in hetzelfde grensgebied waar ook HighEndNovum opereert, en vormen deze intrigerende producten een logische aanvulling op zijn portfolio.