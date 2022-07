SwitchBot Lock en outdoor camera met spotlight komen naar Europa

De SwitchBot Lock is volgens het bedrijf één van de makkelijkste slimme sloten op de markt om zelf te installeren. Je plaatst het in feite gewoon over je bestaande slot (en bestaande sleutel in de deur) heen. Bediening kan uiteraard met de app, maar ook met de optioneel verkrijgbare Keypad met (of zonder) touchbediening. Hiermee kun je met een wachtwoord, maar ook met je vingerafdruk naar binnen. Een widget, Apple Watch, Google Home, Alexa of de NFC Smart Tag van SwithBot behoren ook tot de mogelijkheden om het slimme slot te bedienen.

De SwitchBot Lock was al verkrijgbaar in de Verenigde Staten en in Hongkong, maar is nu aangepast voor de Europese Unie. Het moet dus ook op de meeste Europese deuren/sloten passen. Qua veiligheid garandeert het bedrijf ATS-128-CTR-encryptie. De optioneel verkrijgbare Keypad is ontworpen in samenwerking met Swedish Precise Biometrics.

De SwitchBot Outdoor Spotlight Camera gaat minder dan 100 dollar kosten en komt met een 10.000 mAh-batterij, slimme meldingen, AI-detectie, twee spotlights van 350 lumen, lokale én cloudopslag en ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa. Verdere informatie is er nog niet over bekend. Onlangs zijn we zelf aan de slag gegaan met de Pan en Tilt Camera van SwitchBot.

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen en de lanceringsdatum zijn nog niet exact bekend. In de Verenigde Staten koop je het slimme slot voor 99,99 dollar. De keypad is verkrijgbaar met en zonder touch voor respectievelijk 29,99 dollar en 59,99 dollar. De Outdoor Spotlight Camera gaat minder dan 100 dollar kosten.