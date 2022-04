SwitchBot lanceert volgende maand Pan & Tilt Cam met privacy-modus

De SwitchBot Pan & Tilt Cam is een slimme binnencamera en kan horizontaal 360 graden draaien voor een compleet beeld in huis. Verticaal kun je ‘tilten’ met een hoek van 115 graden. De camera levert beelden in 1080p en beschikt over infrarood nachtvisie. Tweewegcommunicatie is mogelijk via de ingebouwde microfoon en speaker en ook bewegingsdetectie is aanwezig. Opslag kan gewoon lokaal met een micro-sd-kaart.

Privacy-modus en automatische tracking

De beveiligingscamera is voorzien van een privacy-modus. Ben je thuis? Dan kan de cameralens in de behuizing omdraaien, zodat je niet meer opgenomen kan worden. Zodra je het huis verlaat komt de cameralens weer tevoorschijn en is je huis weer beveiligd. Je kunt verschillende scenes instellen en aanpassen om de camera naar wens af te stellen. Let op dat je voor geavanceerde functies ook een SwitchBot Hub Mini nodig hebt.

De camera kan dus 360 graden ‘pannen’ en 115 graden ‘tilten’. Staat de camera op beveiligen en loopt er iemand langs? De camera zal deze persoon automatisch volgen, zodat je altijd een goed beeld hebt op wat er aan de hand is. Je kunt de camera gewoon neerzetten, maar op de afbeeldingen te zien ook omgekeerd aan het plafond hangen. De SwitchBot Tilt & Cam werkt met Amazon Alexa en Google Assistant. Je kunt vragen aan je favoriete stemassistent om de livefeed te tonen op je Echo Show of Nest Hub. Je bedient de camera zelf met de SwitchBot-app.

Prijs en beschikbaarheid

Een exacte datum werd nog niet gegeven, maar de SwitchBot Pan & Tilt Cam moet volgende maand lanceren en zal onder andere via Amazon verkrijgbaar zijn. De slimme beveiligingscamera gaat 29,99 euro kosten.