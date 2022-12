Smarthome: Terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023

Smarthome in 2022

Net als in voorgaande edities van dit artikel pakken we de Smart Home Monitor erbij. Inmiddels alweer de zesde editie en wederom uitgevoerd door Multiscope. Hoe is smarthome het afgelopen jaar gegroeid?

Uit de zesde editie van de Smart Home Monitor blijkt dat smarthome-apparaten inmiddels te vinden zijn in 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens. In totaal betekent dit 57 procent van de Nederlandse huishoudens die één of meerdere smarthome-producten in huis hebben. In 2021 bedroeg dit nog 52 procent en in 2020 42 procent. Net als in de afgelopen jaren blijft de populariteit van smarthome alleen maar toenemen.

Nederlanders hebben inmiddels al 5,2 miljard euro besteed aan slimme apparaten. In 2021 bedroeg dit nog 2,9 miljard. Een flinke stijging. Wat hebben Nederlandse huishoudens dan voornamelijk gekocht? Geen slimme speakers zo blijkt, want dat deel van de markt blijkt aardig verzadigd. 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens (23 procent) zijn in het bezit van een slimme speaker en dat zijn dezelfde cijfers als in 2021. Perspectief op groei is er ook nauwelijks, want slechts 1 procent van de Nederlanders denkt erover na om een slimme speaker te kopen in het nieuwe jaar.

Nee, de grootste groei komt van de productcategorie ‘huishouden en comfort’ met bijna 1,5 miljard het grootste aandeel in de flinke groei van het afgelopen jaar. Hierbij kun je denken aan verschillende apparaten waarbij met name robotstofzuigers, slimme wasmachines of slimme vaatwassers genoemd worden. Inmiddels heeft één op de vijf huishoudens een slim huishoudelijk apparaat in huis, oftewel 1,6 miljoen huishoudens. In percentage betekent het een groei van 14 procent naar 20 procent van de Nederlandse huishoudens.

Een slimme stofzuiger is het populairste product in deze categorie en dan met name van het merk iRobot (37 procent). Philips en Xiaomi volgen met 7 procent en 6 procent. Bosch is het populairst op het gebied van slimme wasmachines en drogers (24 procent) met Samsung (18 procent) op plek twee en Miele (16 procent) op plek drie. Bij de categorie slimme vaatwassers vinden we Siemens op de eerste plek met een marktaandeel van 44 procent met Bosch (41 procent) op plek twee en Atag (5 procent) op plek drie.

De sterke groei van slimme huishoudelijke apparaten komt voornamelijk doordat mensen het gemak en comfort van deze producten ontdekken. Men vervangt een oud product eerder voor een slim huishoudelijk product (53 procent), kostenbesparing is een belangrijk argument (30 procent), terwijl nieuwsgierigheid (14 procent) en de liefde voor gadgets (9 procent) ook genoemd wordt.

Andere categorieën die het in 2022 goed doen zijn de slimme varianten op het gebied van zonwering en garagedeuren. Ook dat is opvallend te noemen en een categorie die je wellicht niet meteen zou denken. Daarnaast doen traditioneel de categorieën Beveiliging & Veiligheid en de Slimme verlichting & Schakelaars het nog altijd behoorlijk goed.

Andere grappige feitjes uit de Smart Home Monitor 2022 is dat Honeywell het populairste merk is als het gaat om slimme thermostaten met een marktaandeel van 22 procent. Toon van Eneco (15 procent), Nest (14 procent), Nefit (12 procent) en Remeha (8 procent) volgen. Opvallend is verder dat de gemiddelde besteding op het gebied van slimme verlichting aan het dalen is. In 2021 gaven mensen nog gemiddeld 227 euro uit aan slimme verlichting. In 2022 was dit 205 euro. Philips Hue blijft marktleider (46 procent), gevolgd door IKEA (17 procent) en LSC Smart Connect van winkelketen Action (13 procent). Prijsvechters zijn sowieso in opkomst op het gebied van smarthome, want kijken we naar de slimme schakelaars dan staat naast LSC Smart Connect ook Livarno van supermarktketen Lidl in de top vijf.