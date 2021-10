Simpel en compleet

De Innr Bridge kost 39,99 euro en is behoorlijk compact. Je bevestigt de accessoire aan de muur met een schroef of met simpele posterstrips (en anders leg je hem gewoon in de buurt van een wandcontactdoos). Achterop zit een enkele usb-c-poort voor stroom en voor de rest is er een resetknop aanwezig. Voorop treffen we wat led-lampjes aan, voor de indicatoren, maar dat is het ook wel. De kleine hub blinkt uit in simpliciteit en dat blijkt een betrouwbare voorbode te zijn voor de rest van het systeem. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn.

Aansluiten is zo gebeurd: je volgt simpelweg de stappen uit de handleiding op. Voor de lampen en accessoires die je koppelt, geldt hetzelfde. Met weinig uitleg en enkele stappen heb je zo een slim systeem met verschillende (soorten) lampen draaien. Tel daarbij op dat er ook ondersteuning is voor zaken als Amazon Alexa, Siri van Apple en de Google Assistent, en je houdt een zeer compleet systeem over. Het mooiste aspect is dat je niet hoeft te leunen op alleen de producten van Innr. Alle lampen met Zigbee werken gewoon met deze handige hub.