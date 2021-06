Tegels voor meer overzicht

Ook nieuw is de tegelweergave wanneer je een ruimte opent. Hier zie je de lampen én scenes in één overzicht. De nieuwe tegels maken het snel bedienen van een scene of lamp in een ruimte mogelijk. Tik je op een specifieke lamp dan kom je bij het kleurenwiel uit, met daaronder weer een tegelweergave van alle andere lampen in de ruimte. Dit maakt het makkelijker tussen lampen te schakelen. Instellingen per lamp kunnen voortaan ook in deze individuele weergave aangepast worden, in plaats van in een apart menu binnen de app.

Signify heeft daarnaast de Hue Scene Gallery toegevoegd aan het overzicht van scenes en lampen per ruimte, waardoor je inspiratie kunt opdoen voor nieuwe scenes in een specifieke ruimte. Deze Scenes kun je live previewen waarna ze direct uit deze galerij aan je ruimte toegevoegd kunnen worden. Voor gebruikers met meerdere bridges is er nu een icoontje bovenin de app te zien waarmee snel tussen bridges geschakeld kan worden.