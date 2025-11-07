Plug-in thuisbatterijen met extra korting [Black Friday] – Thuisbatterij.nl

Gesponsord Smarthome Energie Gesponsord door Thuisbatterij.nl

07 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
Black friday actie

De grootste plug-in thuisbatterij webwinkel Thuisbatterij.nl is gestart met hun Black Friday actie. Compacte en krachtige plug-in thuisbatterijen zijn daardoor nóg voordeliger. De volgende thuisbatterij deals zijn momenteel erg populair:

Marstek Venus E 3.0 – €1.325 inclusief btw en verzending

De Marstek Venus E 3.0 is één van de meest verkochte thuisbatterijen van Nederland en België. Elke batterij heeft een opslagcapaciteit van maar liefst 5,12 kWh en in de Marstek app kunnen verschillende batterijen met elkaar gekoppeld worden.

Naast het opslaan van zonnestroom, kan de Marstek Venus E 3.0 zich (als je een dynamisch energiecontract hebt) ook volladen met goedkope stroom uit het net voor zelfconsumptie. Zo heb je ook in de wintermaanden extra profijt van jouw batterijsysteem.

Tip: Gebruik tijdens het afrekenen de kortingscode BF25 zodat de prijs op €1.325 uitkomt.

Bekijk hier de Marstek Venus E 3.0 actie van Thuisbatterij.nl

EcoFlow STREAM – Al vanaf €949 voor 3,84 kWh

Ook de EcoFlow STREAM thuisbatterijen worden aan de lopende band verkocht door Thuisbatterij.nl. Zeker nu hun zeer scherp geprijsde pakketten van 3,84 kWh (twee EcoFlow thuisbatterijen) met extra korting verkrijgbaar zijn.

De EcoFlow STREAM thuisbatterijen zijn compact en draagbaar. Daarnaast zijn ze met elkaar te koppelen voor extra opslagcapaciteit. Zo kan het systeem meegroeien met jouw energiebehoefte in de toekomst.

Bekijk hier de EcoFlow STREAM deals van Thuisbatterij.nl

Anker Solix Solarbank 3 Pro – Al vanaf €1.099

Tot slot wordt de Anker Solix Solarbank 3 Pro uitgelicht. Tijdens de Black Friday kortingsactie van Thuisbatterij.nl is deze slimme thuisbatterij afgeprijsd van €1.399 voor €1.099. Op de Anker Solix kunnen rechtstreeks enkele zonnepanelen aangesloten worden. Ook is dit een modulair batterijsysteem, wat inhoudt dat het systeem met extra batterijmodules uitgebreid kan worden.

Bekijk hier de Anker Solix Black Friday actie van Thuisbatterij.nl

Dit is een gesponsord artikel.

