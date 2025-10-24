Philips TV gaat toch weer samenwerken met Hue (en Ikea, Wiz en Nanoleaf)

Nu is dit idee niet nieuw want tot enkele jaren geleden werkten Philips-televisies al samen met Philips Hue-verlichting. Aan die samenwerking kwam destijds een einde, waardoor Hue-eigenaren aangewezen waren op het Sync-box systeem van Signify. Met AmiScape maakt Philips TV het nu toch weer mogelijk om je slimme lampen te koppelen.

Samenwerking met verschillende merken

Een opvallend detail is dat de functie niet gebonden is aan één specifiek merk slimme verlichting. AmbiScape werkt momenteel al samen met slimme lampen van diverse merken, zoals Ikea, Wiz, NanoLeaf en Philips Hue. Dit maakt de technologie toegankelijker voor mensen die al slimme lampen in huis hebben van een ander merk.

Wat is er al en wat komt er?

De eerste versie van AmbiScape is onlangs via een software-update al verschenen bij een selectie van Philips televisies uit de 2025-collectie.

Vanaf nu: De functie is te vinden op vier series van de 2025 Ambilight TV’s (waaronder de OLED760 en de PUS9000).

De functie is te vinden op vier series van de 2025 Ambilight TV’s (waaronder de OLED760 en de PUS9000). Volgend jaar: Vanaf 2026 wordt de functie officieel en breed uitgerold naar meer Ambilight TV-series, vanaf de 8000-serie en hoger.

Eenvoudig in te stellen

Het instellen van AmbiScape is eenvoudig. Via het Ambilight-menu op de afstandsbediening kan men de functie inschakelen. Het koppelen van slimme lampen gaat met een QR-code en een duidelijke stappenplan op het scherm.

Gebruikers kunnen tot vier lampen toevoegen en zelf bepalen waar in de kamer elke lamp staat. Zo kan iedereen de lichtsfeer aanpassen aan de eigen woonkamer. Zelfs voor de gamers komt de AmbiScape-functie beschikbaar op verschillende Philips Evnia-gamemonitors.