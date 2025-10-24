Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's

Philips TV gaat toch weer samenwerken met Hue (en Ikea, Wiz en Nanoleaf)

24 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
AmbiScape_2

Philips TV breidt zijn bekende Ambilight-technologie uit met een nieuwe functie genaamd ‘AmbiScape’. Dit zorgt ervoor dat de unieke lichtsfeer van de televisie zich nu ook verspreidt via slimme lampen in de rest van de kamer. Het idee achter Ambilight – licht dat meekleurt met wat er op het scherm gebeurt – is al jaren een succes. Nu gaat Philips een stap verder: met AmbiScape kunnen tot vier slimme lampen direct reageren op de Ambilight-kleuren van de tv. Zo wordt de kijkervaring nog meeslepender.

AmbiScape Philips Hue Ambilight philips hue

Nu is dit idee niet nieuw want tot enkele jaren geleden werkten Philips-televisies al samen met Philips Hue-verlichting. Aan die samenwerking kwam destijds een einde, waardoor Hue-eigenaren aangewezen waren op het Sync-box systeem van Signify. Met AmiScape maakt Philips TV het nu toch weer mogelijk om je slimme lampen te koppelen.

Samenwerking met verschillende merken

Een opvallend detail is dat de functie niet gebonden is aan één specifiek merk slimme verlichting. AmbiScape werkt momenteel al samen met slimme lampen van diverse merken, zoals Ikea, Wiz, NanoLeaf en Philips Hue. Dit maakt de technologie toegankelijker voor mensen die al slimme lampen in huis hebben van een ander merk.

Wat is er al en wat komt er?

De eerste versie van AmbiScape is onlangs via een software-update al verschenen bij een selectie van Philips televisies uit de 2025-collectie.

  • Vanaf nu: De functie is te vinden op vier series van de 2025 Ambilight TV’s (waaronder de OLED760 en de PUS9000).
  • Volgend jaar: Vanaf 2026 wordt de functie officieel en breed uitgerold naar meer Ambilight TV-series, vanaf de 8000-serie en hoger.

Eenvoudig in te stellen

Het instellen van AmbiScape is eenvoudig. Via het Ambilight-menu op de afstandsbediening kan men de functie inschakelen. Het koppelen van slimme lampen gaat met een QR-code en een duidelijke stappenplan op het scherm.

Gebruikers kunnen tot vier lampen toevoegen en zelf bepalen waar in de kamer elke lamp staat. Zo kan iedereen de lichtsfeer aanpassen aan de eigen woonkamer. Zelfs voor de gamers komt de AmbiScape-functie beschikbaar op verschillende Philips Evnia-gamemonitors.

Reacties (0)

Lees meer

SwitchBot Smart Video Doorbell
ADV
Gesponsord Smarthome Veiligheid en beveiliging 23 september 2025

SwitchBot Smart Video Doorbell geeft nieuwe dimensie aan de videodeurbel (ADV)

23 september 2025
Yaber-T1Pro-Lifestyle Beeld
Reviews Beeld Projectors 09 juli 2025

Review: Yaber T1 Pro – draagbare projector

09 juli 2025
squid-game-netflix1 Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 27 juni 2025

Streamingtips #26 – Squid Game, The Bear en Ironheart

27 juni 2025
FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR II_Lifestyle 01 Create
Digital Movie Reviews Create 28 mei 2025

Review: FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR II – Een optisch hoogwaardig luxe werkpaard

28 mei 2025
Nest Thermostat kleuren Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 28 april 2025

Google brengt geen nieuwe Nest-thermostaten meer uit in Europa

28 april 2025
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 15 juli 2025

Dreame lanceert zelfreinigende Aqua-serie robotstofzuigers

15 juli 2025
HomeWizard thuisbatterij Smarthome
Reviews Smarthome Energie 12 juli 2025

Review: HomeWizard thuisbatterij – plug & play energie-opslag voor thuis

12 juli 2025
Pokerface Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 18 juli 2025

Streamingtips #29 – Poker Face, Furia en The Amateur

18 juli 2025