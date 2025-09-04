Nieuws Smarthome Verlichting

Philips Hue-verlichting te bedienen met Sonos Voice Control

04 september 2025
Sonos Hue

Vanaf deze maand kunnen gebruikers hun Philips Hue-verlichting bedienen met Sonos Voice Control, een spraakassistent die speciaal is ontworpen voor Sonos-speakers. Met eenvoudige spraakcommando's kunnen gebruikers hun Hue-lampen aan- of uitzetten, de helderheid of kleur aanpassen en zelfs vooraf ingestelde scènes activeren, en dit alles zonder hun handen te gebruiken.

IFA philips hue Sonos IFA 2025 Hue

Een van de grootste voordelen van Sonos Voice Control is dat het privacy vooropstelt. De spraakcommando’s worden volledig op het apparaat verwerkt, wat betekent dat er geen gegevens naar de cloud worden gestuurd en er geen opnames worden gemaakt. Dit zorgt niet alleen voor privacy, maar ook voor snelheid, omdat er geen internetverbinding nodig is om de commando’s te verwerken.

Deze nieuwe functionaliteit, die wereldwijd beschikbaar is in het Engels en Frans, beantwoordt aan een van de meest gevraagde wensen van Sonos-klanten. Door de integratie van geluid met slimme verlichting, kunnen gebruikers een meer verbonden en intuïtieve smart home-ervaring creëren. Sonos Voice Control streeft ernaar om het bedienen van verlichting net zo eenvoudig te maken als het afspelen van muziek.

