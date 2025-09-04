Philips Hue-verlichting te bedienen met Sonos Voice Control

Een van de grootste voordelen van Sonos Voice Control is dat het privacy vooropstelt. De spraakcommando’s worden volledig op het apparaat verwerkt, wat betekent dat er geen gegevens naar de cloud worden gestuurd en er geen opnames worden gemaakt. Dit zorgt niet alleen voor privacy, maar ook voor snelheid, omdat er geen internetverbinding nodig is om de commando’s te verwerken.

Deze nieuwe functionaliteit, die wereldwijd beschikbaar is in het Engels en Frans, beantwoordt aan een van de meest gevraagde wensen van Sonos-klanten. Door de integratie van geluid met slimme verlichting, kunnen gebruikers een meer verbonden en intuïtieve smart home-ervaring creëren. Sonos Voice Control streeft ernaar om het bedienen van verlichting net zo eenvoudig te maken als het afspelen van muziek.