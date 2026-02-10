Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten

ECOVACS komt met nieuwe huishoudrobots

10 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
Nieuwe modellen DEEBOT robotstofzuigers met dweilfunctie en WINBOT robotraamreinigers.

Voor binnen lanceert ECOVACS nieuwe modellen binnen de DEEBOT lijn (robotstofzuigers) en WINBOT lijn (robotraamreinigers).

DEEBOT Series

Bestaande uit de DEEBOT T90 PRO OMNI en de DEEBOT T80 S OMNI. Beide modellen beschikken over een dweilfunctie.
De T90 PRO OMNI wast automatisch zijn eigen dweil, reinigt tot vlak langs de randen en gebruikt slimme technologie om zich aan te passen aan de unieke indeling van elke woning.
De T80 S OMNI biedt krachtige schrobprestaties en reiniging van rand tot rand voor een vlekkeloos huis. Dankzij slimme navigatie, hoge zuigkracht en handsfree onderhoud via het vernieuwde OMNI Station schakelt de T80S OMNI moeiteloos tussen verschillende vloertypes.

WINBOT Series

Bestaande uit de WINBOT W3 OMNI en de WINBOT mini 2. De WINBOT W3 OMNI is ’s werelds eerste robotraamreiniger die zijn eigen reinigingspad automatisch kan wassen. Dat betekent dat gebruikers het vuile pad niet hoeven aan te raken
en na gebruik geen extra handelingen hoeven te doen. Wanneer de dweilhouder terug is geplaatst in het multifunctionele station, spoelen waterstralen het vuil uit de reinigingspad. De WINBOT W3 OMNI kan allerlei glazen oppervlakken in huis reinigen, zoals grote ramen,
serres, badkamerspiegels en glazen deuren.  De WINBOT mini 2 is een compactere versie. Met het ultraslanke ontwerp is deze speciaal ontwikkeld voor smalle, moeilijk bereikbare of complex omlijste ramen. Verbeterde hoek- en randborstels zorgen dat
hij tot vlak langs het kozijn reinigt, terwijl een fijn vernevelsysteem vuil losweekt. Navigatie via WIN-SLAM 4.0 garandeert stabiele bewegingspatronen op glazen oppervlakken van uiteenlopende formaten.

Prijzen en beschikbaarheid

De DEEBOT T90 PRO OMNI is verkrijgbaar vanaf €799, vanaf 9 maart.
De DEEBOT T80S OMNI is verkrijgbaar voor €649, vanaf 12 februari.
De WINBOT W3 OMNI is verkrijgbaar vanaf €699, vanaf 12 februari.
De WINBOT mini 2 is verkrijgbaar vanaf €299, vanaf 12 februari.

