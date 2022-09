Siemens presenteert Smart Kitchen Dock met spraakbediening

Het Smart Kitchen Dock van Siemens is in de basis een vrij eenvoudig product dat het koken een stuk eenvoudiger en aangenamer moet maken. Het dock is geschikt voor alle soorten tablets en smartphones, die stevig in een gleuf geplaatst kunnen worden. Vervolgens kun je comfortabel recepten lezen en informatie over de maaltijd of de Home Connect-apparaten bekijken.

Dat is echter het meest eenvoudige gebruik en natuurlijk ook mogelijk met een eigen/goedkoper dock. De toegevoegde waarde van het Smart Kitchen Dock zit hem in twee dingen; gebarenbediening en spraakbediening. Wanneer de tablet of smartphone gekoppeld is met het dock kun je middels handgebaren voor het dock navigeren in de recepten. Ook met vieze handen kun je dus je smartphone of tablet bedienen.

Daarnaast beschikt het dock over Amazon Alexa waardoor je ook middels spraak informatie over recepten kunt opvragen of de Home Connect-apparaten kunt bedienen. Natuurlijk is het ook mogelijk om YouTube-video’s te bekijken, muziek af te spelen of de Home Connect-wasmachine in de gaten te houden.

Advertentie

Het Siemens Smart Kitchen Dock wordt ergen sin de komende maanden op de markt verwacht voor een prijs van rond de 180 euro. Voorlopig zal het dock nog niet op de Nederlandse en Belgische markt verschijnen aangezien Alexa alleen in het Duits, Engels en binnenkort Frans ondersteund wordt. Er zijn ook nog geen plannen voor de ondersteuning van Google Assistant.