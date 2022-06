Maak je airconditioner slim met de Sensibo AirQ

Sensibo kennen we onder andere van de Pure-luchtreiniger, maar de fabrikant begon met name op het gebied van de slimme airconditioners. De originele Air maakte je airconditioner slim. Nu is daar de nieuwe Sensibo AirQ. Deze lijkt op het origineel, maar voegt enkele sensoren toe om de luchtkwaliteit te meten.

De Sensibo AirQ vervangt volledig de originele Air. Het design ziet er verder precies hetzelfde uit. Een klein verschil is het logo. Wat daadwerkelijk anders is aan het nieuwe model is de toevoeging van twee nieuwe sensoren. De originele Air had al een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor aan boord. Daar is nu een TVOC-sensor (Total Volatile Organic Compounds) en een C02-sensor aan toegevoegd. Je kunt de luchtkwaliteit dus ook tegelijk meten.

Wat heeft een slimme controller voor je airconditioning nu precies met schadelijke stoffen te maken? Nou, niets eigenlijk. Het is de bedoeling dat je het combineert met de Pure-luchtreiniger van het bedrijf, zodat je naast een slimme airconditioner ook een slimme luchtreiniger hebt.

Advertentie

De Sensibo AirQ vervangt in feite de IR-afstandsbediening van je airconditioner. Het apparaat moet in principe iedere airconditioner kunnen bedienen, zolang er een afstandsbediening bij hoort. Je kunt deze vervolgens slim bedienen via de app, maar ook via Apple HomeKit. Google Assistant en Amazon Alexa worden ook ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Sensibo AirQ koop je onder andere via de website van Sensibo. Je koopt deze AC-controller voor 148,89 euro.