De Sensibo Pure-luchtreiniger is nu compatibel met HomeKit

Als je slimme woning werkt met HomeKit, dan had je het niet makkelijk met de Sensibo Pure-luchtreiniger, die niet met deze tech werkte. Dat is verleden tijd. Sensibo heeft de mogelijkheid aan Sensibo Pure toegevoegd om er HomeKit mee te gebruiken.

HomeKit

Het zat er al even aan te komen, want eerder heeft het al HomeKit-ondersteuning uitgebracht voor de Sensibo Air, schrijft 9to5Mac. Dit is een controller waarmee je je airco slim kunt maken. Sensibo is echter lang niet de eerste fabrikant van luchtreinigers die met HomeKit-ondersteuning komt. Ondere andere Vocolinc PureFlow en Smartmi P1 kunnen werken met HomeKit.

Apple HomeKit is geen app, maar een platform dat Apple gebruikt om slimme apparaten in huis te bedienen. Je bedient ze via iPhone, iPad of Apple Watch en het is een protocol dat ervoor zorgt dat meerdere smarthome-apparaten met elkaar kunnen communiceren. Je herkent deze producten aan het label ‘Works with Apple HomeKit’. Wil je meer weten over dit protocol van Apple, lees dan onze pagina ‘Alles over HomeKit’.

Sensibo Pure

Sensibo Pure werd in januari dit jaar aangekondigd. De luchtreiniger wordt met een app bediend en kan ook via Siri en Siri Shortcuts werken, hoewel er eerder dus geen ondersteuning was voor HomeKit. Siri is niet de enige stemassistent die aanwezig is op de luchtreiniger. Ook Google Assistent en Amazon Alexa zijn van de partij.

Pure is een kleine luchtreiniger van 38,8 centimeter hoog. Hij reinigt een kamer tot een grootte van 16 vierkante meter, al kan hij met Pure Boost-technologie ook maximaal 27 vierkante meter reinigen. Schadelijke stoffen zoals pollen, fijnstof, bacteriën en virussen worden weggefilterd. Dat doet hij met een drietal filters in één: een Pre-filter, HEPA-filter en koolstoffilter.