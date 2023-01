Roborock lanceert S8-serie robotstofzuigers tijdens CES

De nieuwe Roborock S8-serie brengt dubbele borstels, nieuwe AI-navigatie om obstakels te vermijden, meer zuigkracht en een vernieuwde auto-empty dock. De fabrikant lanceert verschillende nieuwe modellen. De goedkoopste begint bij 750 dollar, de duurste zelfs 1.600 dollar. Wat ze gemeen hebben zijn de nieuwe dubbele borstels. Roborock heeft naar Roomba gekeken en brengt ook dual borstelrollers naar de robotstofzuigers. De borstels rollen in tegenovergestelde richting om zo meer viezigheid op te pakken. De zuigkracht is verbeterd naar 6.000 Pa bij het duurste model. Dit was 5.100 Pa. Ook de goedkopere modellen profiteren van een sterkere zuigkracht.

Drie modellen in de Roborock S8-serie

De Roborock S8-serie bestaat uit drie verschillende modellen. De reguliere Roborock S8 kost 749,99 dollar en kan zuigen en dweilen. De Roborock S8 Plus komt met een auto empty dock, die de robotstofzuiger automatisch leeg zal zuigen bij terugkomst. Kan het je niet gek genoeg? Dan is daar de Roborock S8 Pro Ultra. Het grote verschil is hierbij de dock, want de nieuwe RockDock Ultra leegt niet alleen de robotstofzuiger, maar wast ook de dweil, vult de watertank bij en gooit het vieze water meteen weer weg.

De nieuwe AI-navigatie moet automatisch de robotstofzuiger iets hoger op de wielen zetten bij tapijt. Dit helpt ook bij het dweilen, doordat tapijt herkent wordt zal de S8 de dweil zo hoog optillen dat je tapijt gewoon veilig is en niet gedweild zal worden.

Prijs en beschikbaarheid

De Roborock S8-serie is te koop vanaf april 2023.

