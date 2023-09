Ring Stick Up Cam Pro met 3D-bewegingsdetectie gelanceerd

Volgens de fabrikant is de nieuwe Ring Stick Up Cam Pro de meest veelzijdige beveiligingscamera in het assortiment. De camera heeft een nieuw design en komt met 3D-bewegingsdetectie op basis van radartechnologie en vogelperspectief. Dit moet de gebruiker meer context geven over de gebeurtenissen in en rond het huis. De radarsensoren meten de afstand tot een bepaald object voor nauwkeurigere waarschuwingen.

De nieuwe beveiligingscamera heeft een slank en weerbestendig ontwerp. De camera filmt in 1080p, ondersteunt HDR en nachtzicht in kleur. De camera biedt tweerichtingsspraak met Audio+. Dit laatste moet ervoor zorgen dat je elkaar beter kunt verstaan. Er is verder ondersteuning voor Dual Band WiFi en ook de geavanceerde Pre-Roll is terug. Dit geldt echter wel voor de bedrade variant. Zo kun je ook beelden zien voorafgaand aan een bepaalde gebeurtenis. De batterijvariant heeft Colour Pre-Roll waarbij er een videoclip van vier seconden in kleur wordt opgenomen. Je kunt bewegings- en privacyzones instellen en met een Ring Protect-abonnement krijg je ook personenmeldingen en pakketmeldingen. Ook is er ondersteuning voor Amazon Alexa.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Stick Up Cam Pro is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order. De batterij- en plug-in variant kost 179,99 euro. Er is ook een model op zonne-energie voor 199,99 euro. Vanaf 18 oktober wordt de beveiligingscamera verzonden.

