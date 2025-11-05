Ring lanceert nieuwste generatie Intercom Video en Audio

Vorig jaar verscheen de Ring Intercom. Dit product maakte je bestaande intercomsysteem slim. Vandaag lanceert de fabrikant een nieuwe generatie Zie het als een videodeurbel voor je appartement. De Ring Intercom Video is ontworpen om zelf in minder dan een uur te installeren, zonder structurele veranderingen aan de woning aan te brengen. Perfect voor zowel huiseigenaren als huurders. Zo stelt het product gebruikers in staat de bezoekers te zien, met hen te communiceren en zelfs op afstand binnen te laten.

Of je nu lekker op de bank zit of ver van huis bent, het apparaat geeft via je telefoon volledige controle over de entree. Naast live meekijken met wat er voor de deur gebeurt, is het ook mogelijk om met bezoekers in gesprek te gaan. Door middel van tweerichtingsspraak kun je gemakkelijk vanaf de Ring-app met je bezoek communiceren en binnenlaten. De samenwerking met Amazon Echo Show-apparaten biedt extra gemak dankzij handsfree videobewaking en -communicatie.

Ring lanceert twee verschillende modellen. Zo is daar de Ring Intercom Video met, de naam zegt het al, beeld. Is beeld niet van belang, maar wil je wel audio? Dan is daar de Ring Intercom Audio. Zo kun je ook op afstand met je bezoek praten via je smartphone en de Ring-app, maar dan zonder beeld.

Prijs en beschikbaarheid

Ring Intercom Video is vanaf vandaag verkrijgbaar voor een introductieprijs van 69,99 euro. Vanaf 2 december kost de Ring Intercom Video 99,99 euro. De Ring Intercom Audio is vanaf vandaag ook verkrijgbaar voor 79,99 euro.