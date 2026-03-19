Ring breidt functies Ring Intercom uit met video-updates en privacyopties

Het Ring Intercom-systeem koppelt bestaande intercominstallaties aan de smartphone, waardoor bewoners overal ter wereld met bezoekers kunnen spreken en de gebouwdeur kunnen ontgrendelen. Met de nieuwste update worden de functionaliteiten voor zowel de audio- als video-varianten verder gespecificeerd.

Nieuwe functies voor abonnees

Gebruikers met een Ring Home-abonnement krijgen toegang tot uitgebreide registratiemogelijkheden:

Videogeschiedenis: Audio- en video-opnames worden tot 180 dagen bewaard.

Directe previews: Gebruikers zien in hun meldingen direct wie er aanbelt nog voordat zij de oproep beantwoorden.

Momentopnamen: Er wordt automatisch een foto gemaakt bij elke belpoging.

Voicemail: Bezoekers kunnen een bericht achterlaten dat via de app kan worden beluisterd.

Algemene updates en privacy

Voor alle gebruikers (met of zonder abonnement) zijn er nu Deurbelberichten, waarmee het systeem bezoekers automatisch begroet met vooraf opgenomen tekst. Daarnaast zijn Privacy zones geïntroduceerd; hiermee kunnen specifieke delen in het gezichtsveld van de camera worden afgeschermd om de privacy van buren te waarborgen.

Beschikbaarheid

De basisfuncties, zoals ontgrendelen op afstand en livebeeld, blijven voor iedereen beschikbaar. De nieuwe extra functies zijn direct toegankelijk voor Ring Home-abonnees. Gebruikers zonder abonnement kunnen de nieuwe mogelijkheden 30 dagen kosteloos uitproberen.