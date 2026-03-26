DJI Avata 360 gelanceerd: drone neemt in 8K HDR 360 graden op

DJI is niet de eerste fabrikant die een 360 graden drone heeft gelanceerd. Vorig jaar verscheen de Insta360 Antigravity A1. Deze neemt ook in 360 graden op, maar vliegt als een reguliere cinematografische drone. DJI lanceert nu de Avata 360. Niet alleen voor een veel scherpere prijs dan die van de concurrent, maar ook een drone die zowel regulier met een controller als FPV met goggles gevlogen kan worden.

De DJI Avata 360 heeft twee 1/1.1″ CMOS-sensoren en levert een 8K-resolutie met HDR in 60 beeldjes per seconde. Foto’s maken kan met maximaal 120 megapixel. De twee sensoren leggen volledig 360 graden vast waarbij je de drone niet ziet. Achteraf kun je in de nabewerking zelf je gezichtspunt kiezen. Eerst filmen en dan pas kaderen en zo kun je meerdere shots uit een enkele clip halen. Het levert vele nieuwe mogelijkheden op met een drone. Filmen kan ook in het relatief vlakke D-Log M zodat je later color grading toe kunt passen voor een echte cinematografische look. Liever geen 360 graden video’s maken? De cameraunit kan draaien naar een regulier standpunt om ‘gewone’ opnames te maken als Single Lens Unit.

De drone maakt gebruik van DJI’s O4+ video transmission en werkt met bestaande goggles als de DJI Goggles N3 en de Goggles 3. Ook werkt dit model met de RC 2-controller waardoor je het dus ook als een drone kunt gebruiken, net als de RC Motion 3-controller en de FPV Controller 3. Heb je al diverse controllers in huis? Dan is het goed om te weten dat je de drone ook los kunt kopen.

Prijs en beschikbaarheid

De DJI Avata 360 is nu te koop in de preorder en vanaf 23 april overal verkrijgbaar. De volgende configuraties zijn beschikbaar: