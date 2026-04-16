ECOVACS DEEBOT X12 robotstofzuiger weekt hardnekkig vuil los

ECOVACS ROBOTICS heeft twee nieuwe robotstofzuigers gelanceerd in de DEEBOT X12-serie. Het gaat om de DEEBOT X12 OmniCyclone en de DEEBOT X12 PRO OMNI. De nieuwste innovatie van deze modellen is FocusJet-technologie. In sterk vervuilde zones stofzuigt de DEEBOT X12 eerst de vloer en spuit daarna waterstralen met een druk tot wel 30.000 Pa om hardnekkige vlekken vooraf te verzachten. De OZMO Roller met hoge rotatiesnelheid dweilt vervolgens in een rasterpatroon waardoor taaie resten worden losgemaakt en verwijderd. De nieuwe serie robotstofzuigers kan deze ingedroogde vlekken automatisch herkennen en behandelen. Gebruikers kunnen ook zelf specifieke zones aanduiden in de app. De nieuwe serie robotstofzuigers herkent zelf tapijt en tilt de extra brede rolmop van 27 centimeter dan op zodat dit niet nat wordt.

De DEEBOT X12 OmniCyclone wordt geleverd met een alles-in-één thuisstation dat niet alleen zal opladen, maar ook zelfreinigend en zelfvullend is. Schoon water wordt bijgevuld en vies water wordt afgevoerd. De rolmop wordt gereinigd en het stofreservoir wordt geleegd. Ook kan je twee reinigingsmiddelen gebruiken. Een standaard reinigingsmiddel en een extra krachtige voor de hardnekkige vlekken.

Specificaties ECOVACS DEEBOT X12-serie

Dankzij Pressurized Self- washing met 32-voudige waterstroom wordt de roller continu gespoeld om vuilophoping, strepen en kruisbesmetting te voorkomen.

washing met 32-voudige waterstroom wordt de roller continu gespoeld om vuilophoping, strepen en kruisbesmetting te voorkomen. Aangedreven door TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning Technology vergroot de DEEBOT X12 zijn bereik met een 2,58 cm luchtkussen-opgehangen roller, die zich dynamisch en in real time aanpast voor constante contactreiniging van wand tot wand.

De vernieuwde TruEdge 3D Edge Sensor 2.0 verbetert dit verder door onregelmatige randen en obstakels te detecteren, zodat nauwkeurig kan worden gereinigd langs keukenkastjes, in nauwe ruimtes en in scherpe 90° hoeken.

Sensor 2.0 verbetert dit verder door onregelmatige randen en obstakels te detecteren, zodat nauwkeurig kan worden gereinigd langs keukenkastjes, in nauwe ruimtes en in scherpe 90° hoeken. Met het geavanceerde BLAST-systeem bereikt de DEEBOT X12 tot 22 L/s luchtstroom en 22.000 Pa zuigkracht, voor diepere stofextractie, betere haaropname op tapijt en betrouwbare verwijdering van grotere deeltjes.

ZeroTangle 4.0 Airflow- directed Anti-tangle Technology combineert een luchtstroom-gestuurde anti-klit hoofdborstel, een waaier met zijdelingse luchtstroom en een brede constructie met dubbele lagers om haar actief richting het zuigkanaal te geleiden vóórdat het kan vastklitten. Ondertussen zorgen krachtige schrobprestaties voor efficiënte, onderhoudsarme reiniging.

directed Anti-tangle Technology combineert een luchtstroom-gestuurde anti-klit hoofdborstel, een waaier met zijdelingse luchtstroom en een brede constructie met dubbele lagers om haar actief richting het zuigkanaal te geleiden vóórdat het kan vastklitten. Ondertussen zorgen krachtige schrobprestaties voor efficiënte, onderhoudsarme reiniging. PowerBoost Charging Plus levert ultrasnel en intelligent opladen, waarbij in slechts 3 minuten de batterij met 13 procent wordt opgeladen. Dit maakt een ononderbroken run mogelijk met naadloze reiniging van grote oppervlakken van meer dan 1.000 m², onder hoge zuigkracht en met adaptieve laadmodus.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe robotstofzuigers zijn per direct verkrijgbaar. De ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone vanaf 1.349 euro en de ECOVACS X12 PRO OMNI vanaf 1.149 euro.