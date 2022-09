Ring kondigt nieuwe beveiligingscamera aan met zonnepanelen

Ring heeft diverse nieuwe producten aangekondigd: Ring Spotlight Cam Pro, Spotlight Cam Plus en de Alarm Panic Button. De Spotlight Cam Pro is vooral bedoeld voor moeilijk bereikbare plekken en kan worden uitgebreid met een zonnepaneel voor energietoevoer.

Spotlight Cam Pro

Spotlight Cam Pro is een luxe camera met extra bewegingsinstellingen. Zo wordt beweging op het terrein direct gedetecteerd. Erg positief, want soms heeft Ring even nodig om een melding te geven. De camera is voorzien van 3D-bewegingsdetectie kan kijken vanuit vogelperspectief. Het is daarnaast mogelijk om iets in een kaartweergave te tonen, zodat je precies ziet waar en wanneer de beweging plaatsvond.

De Spotlight Cam Pro kan videobeelden maken op 1080p met HDR en door Audio+ hoor je ook beter wat er gebeurt of dat nu overdag of ‘s nachts is. Spotlight Cam Pro komt ook in een variant met een zonnepaneel en is er zowel met als zonder bedrading. Zonder zonnepaneel ben je er 229,99 euro aan kwijt, met zonnepaneel kost hij 249,99 euro. Hij is vanaf 26 oktober beschikbaar.

Spotlight Cam Plus

Spotlight Cam Plus is ook een nieuwe camera. Deze ondersteunt 1080p HD-video met groothoeklens video. Daarnaast is hij voorzien van led-schijnwerpers, nachtzicht in kleur en een beveiligingssirene om inbrekers en ongenodigde gasten af te schrikken. Spotlight Cam Plus lijkt erg op de gewone Spotlight Cam qua functies, maar heeft een nieuw design en extra voedingsopties. Zo kun je gebruik maken van een vaste aansluiting en van een batterij. Spotlight Cam Plus is vanaf 26 oktober beschikbaar voor 199,99 euro. De variant met zonnepaneel en de bedrade variant is met 229,99 euro iets duurder.

Ring Alarm Noodknop

De Ring Alarm Noodknop is een voortborduursel op het Ring Alarm en hiermee kun je je alarmsysteem met één druk op de knop activeren. Druk je de knop drie seconden in, dan gaat de sirene van het Ring Alarm af en gaat er automatisch een waarschuwingsbericht naar je contactpersonen. Wil je verdere monitoring, dan kun je met je Ring Protect Plus-abonnement kiezen voor een Assisted Monitoring. Je kun je dan automatisch een oproep sturen naar contactpersonen (nadat je de knop hebt ingedrukt. Ring Alarm Noodknop kost 34,99 euro en is vanaf 2 november 2022 beschikbaar.