Ring Intercom is je slimme deurbel in een appartementencomplex

Een slimme deurbel voor in je flat of appartementencomplex is meestal niet zo handig. Er wordt beneden aangebeld, waarna jij via je (vaak ouderwetse) intercomsysteem de deur beneden open kan doen. Daar is verder niets slims aan en het kan al helemaal niet vanaf je smartphone. Een videodeurbel aan je daadwerkelijke voordeur is meestal weer niet zo handig in een appartementencomplex. Ring heeft er echter nu een oplossing voor met de Ring Intercom.

Je kunt de Ring Intercom volgens het bedrijf gemakkelijk verbinden met je bestaande intercomsysteem (check de compatibiliteitschecker). Het apparaat ondersteunt verschillende merken en het installeren zou je gewoon zelf moeten kunnen doen. Na installatie heb je toegang tot tweewegcommunicatie via je Ring-app wanneer er beneden aangebeld wordt. Uiteraard kan je ook de deur beneden vervolgens openen via de Ring-app. Ook handig als je geen zin hebt om de sleutels te pakken als je het appartementencomplex binnen komt lopen. Pakketbezorgers kunnen op deze manier gemakkelijk doorlopen en het pakketje voor je daadwerkelijke voordeur zetten.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Intercom komt eerst naar Europa en niet naar de Verenigde Staten. Dit omdat er hier veel meer appartementencomplexen zijn. Engeland en Duitsland zijn 26 oktober aan de beurt, waarna het slimme intercomsysteem ook naar andere landen in Europa komt. Over Nederland en België specifiek is nog niets bekend. De vanafprijs in Engeland is 120 pond.