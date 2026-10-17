Review: Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ thuisaccu van 8kWh

Specificaties, features en prijs

De SolarFlow 4000 Mix AC+ is een AC-gekoppelde plug-in-batterij, wat betekent dat je hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aansluit maar via het huisnet laat samenwerken met je bestaande installatie. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als retrofit: heb je al zonnepanelen met een eigen omvormer, dan voegt deze accu alleen de opslag en de slimme sturing toe. De basisunit heeft een bruikbare capaciteit van 8 kWh (preciezer: 8.038 Wh), opgebouwd uit LiFePO4-cellen, en is modulair uit te breiden met 7 kWh-uitbreidingsaccu’s tot maar liefst 50 kWh. Je kunt tot zes uitbreidingsaccu’s toevoegen.

Het belangrijkste verschil met de eerdere Zendure-accu’s is het vermogen. Waar de SolarFlow 2400 AC+ het deed met 2.400 watt, levert en laadt de 4000 Mix AC+ tot 4.000 watt bidirectioneel. Daarmee springt deze accu een duidelijke klasse hoger en kan hij vrijwel de volledige piek van een gemiddelde Nederlandse zonne-installatie opvangen, of een flinke verbruikspiek wegnemen. Nieuw is bovendien de PV-IN AC-poort, waarmee je tot 5.000 watt aan zonne-energie via een eigen omvormer rechtstreeks kunt doorvoeren, ook tijdens een stroomstoring. Off-grid levert het systeem 3.680 watt, met een piek tot 7.200 watt gedurende 200 milliseconden, genoeg om ook apparaten met een stevige aanloopstroom op te vangen.

Qua levensduur zit Zendure goed: 10.000 laadcycli en een verwachte levensduur van zo’n 15 jaar, waarna er volgens de fabrikant nog ongeveer 70 procent van de oorspronkelijke capaciteit over is. De behuizing is volledig van metaal, IP65-gecertificeerd (geschikt voor buiten) en bestand tegen temperaturen van −20 tot 55 graden. Het hele systeem draait op Zendure’s ZEN+OS en het HEMS 2.0-platform, een home energy management system dat de zonnepanelen en de batterij(en) in één geheel aanstuurt. Zendure positioneert het platform daarnaast als een systeem dat op termijn ook een warmtepomp en een laadpaal kan integreren, al zijn we die bredere integraties in de praktijk (nog) niet tegengekomen; wat je nu gebruikt is de sturing van zon en opslag. We komen daar later uitgebreid op terug, want juist dat platform maakt deze accu interessant, maar levert ook een belangrijk aandachtspunt op.

De adviesprijs van de SolarFlow 4000 Mix AC+ bedraagt in Nederland 2.419 euro voor de 8 kWh-basisunit, maar in de praktijk vind je hem inmiddels vanaf ongeveer 2.299 euro bij diverse Nederlandse verkopers. Dat komt neer op zo’n 285 tot 300 euro per kWh, een scherpe prijs voor een systeem met dit vermogen, deze capaciteit en deze uitbreidbaarheid. Zeker vergeleken met de vorige generatie, waar je voor minder capaciteit en vermogen verhoudingsgewijs meer betaalde, is de prijs per kilowattuur flink verbeterd. De prijs per kilowattuur zakt bovendien verder zodra je uitbreidt, omdat de losse 7 kWh-modules voordeliger zijn dan een complete basisunit.