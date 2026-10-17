Reviews Smarthome Energie Beoordeling 8.5

Review: Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ thuisaccu van 8kWh

17 oktober 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Zendure SolarFlow 4000 AC 7
FWD award

Zendure kennen we inmiddels als een van de smaakmakers in de wereld van plug-in-thuisbatterijen. Eerder testten we de compacte SolarFlow 2400 AC+, een toegankelijke kennismaking met het concept, maar qua capaciteit en vermogen bescheiden. Met de nieuwe SolarFlow Mix Serie schakelt het merk een paar versnellingen hoger. Wij testten het middelste model: de SolarFlow 4000 Mix AC+, een AC-gekoppelde thuisbatterij van 8 kWh met 4.000 watt vermogen, bedoeld als slimme uitbreiding op een bestaande zonne-installatie. Groter, krachtiger en met een flink uitgebreider energieplatform dan de vorige generatie. De vraag is of Zendure de prettige gebruikservaring van de kleinere modellen weet vast te houden nu het systeem een stuk serieuzer wordt.

thuisaccu zendure

Specificaties, features en prijs

De SolarFlow 4000 Mix AC+ is een AC-gekoppelde plug-in-batterij, wat betekent dat je hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aansluit maar via het huisnet laat samenwerken met je bestaande installatie. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als retrofit: heb je al zonnepanelen met een eigen omvormer, dan voegt deze accu alleen de opslag en de slimme sturing toe. De basisunit heeft een bruikbare capaciteit van 8 kWh (preciezer: 8.038 Wh), opgebouwd uit LiFePO4-cellen, en is modulair uit te breiden met 7 kWh-uitbreidingsaccu’s tot maar liefst 50 kWh. Je kunt tot zes uitbreidingsaccu’s toevoegen.

Het belangrijkste verschil met de eerdere Zendure-accu’s is het vermogen. Waar de SolarFlow 2400 AC+ het deed met 2.400 watt, levert en laadt de 4000 Mix AC+ tot 4.000 watt bidirectioneel. Daarmee springt deze accu een duidelijke klasse hoger en kan hij vrijwel de volledige piek van een gemiddelde Nederlandse zonne-installatie opvangen, of een flinke verbruikspiek wegnemen. Nieuw is bovendien de PV-IN AC-poort, waarmee je tot 5.000 watt aan zonne-energie via een eigen omvormer rechtstreeks kunt doorvoeren, ook tijdens een stroomstoring. Off-grid levert het systeem 3.680 watt, met een piek tot 7.200 watt gedurende 200 milliseconden, genoeg om ook apparaten met een stevige aanloopstroom op te vangen.

Qua levensduur zit Zendure goed: 10.000 laadcycli en een verwachte levensduur van zo’n 15 jaar, waarna er volgens de fabrikant nog ongeveer 70 procent van de oorspronkelijke capaciteit over is. De behuizing is volledig van metaal, IP65-gecertificeerd (geschikt voor buiten) en bestand tegen temperaturen van −20 tot 55 graden. Het hele systeem draait op Zendure’s ZEN+OS en het HEMS 2.0-platform, een home energy management system dat de zonnepanelen en de batterij(en) in één geheel aanstuurt. Zendure positioneert het platform daarnaast als een systeem dat op termijn ook een warmtepomp en een laadpaal kan integreren, al zijn we die bredere integraties in de praktijk (nog) niet tegengekomen; wat je nu gebruikt is de sturing van zon en opslag. We komen daar later uitgebreid op terug, want juist dat platform maakt deze accu interessant, maar levert ook een belangrijk aandachtspunt op.

De adviesprijs van de SolarFlow 4000 Mix AC+ bedraagt in Nederland 2.419 euro voor de 8 kWh-basisunit, maar in de praktijk vind je hem inmiddels vanaf ongeveer 2.299 euro bij diverse Nederlandse verkopers. Dat komt neer op zo’n 285 tot 300 euro per kWh, een scherpe prijs voor een systeem met dit vermogen, deze capaciteit en deze uitbreidbaarheid. Zeker vergeleken met de vorige generatie, waar je voor minder capaciteit en vermogen verhoudingsgewijs meer betaalde, is de prijs per kilowattuur flink verbeterd. De prijs per kilowattuur zakt bovendien verder zodra je uitbreidt, omdat de losse 7 kWh-modules voordeliger zijn dan een complete basisunit.

Design en plaatsing

Het design is herkenbaar Zendure: strak, industrieel en met een stevige, volledig metalen behuizing die een degelijke indruk maakt. De bouwkwaliteit zit goed in elkaar. Waar de eerdere plug-in-accu’s van het merk vooral opvielen door hun compacte formaat, is de 4000 Mix AC+ een ander verhaal: dit is een fors en zwaar apparaat. Met zijn 8 kWh aan opslag is dat logisch, maar houd er rekening mee dat dit geen accu is die je even onder je arm verplaatst.

Gelukkig heeft Zendure daar iets slims op bedacht: de unit staat op wieltjes. Dat klinkt als een detail, maar het is in de praktijk bijzonder handig. Je rolt het apparaat eenvoudig naar de juiste plek in plaats van het te moeten tillen of sjouwen, en ook bij het uitpakken en positioneren scheelt dat enorm. Voor een accu van dit gewicht is het een pluspunt dat je bij de zwaardere concurrenten vaak mist. Door de IP65-classificatie kun je de accu zowel binnen als buiten plaatsen, mits uit direct zonlicht en niet in staand water. Een technische ruimte, bijkeuken, garage of schuur is de meest logische plek, en dat is in dit geval ook een bewuste aanbeveling, zoals verderop bij het geluid zal blijken.

Eigen groep en maximaal vermogen

Net als bij andere plug-in-accu’s geldt: op een gedeelde huishoudgroep blijf je beperkt tot de 800 watt die in Nederland als richtlijn geldt voor teruglevering via een stopcontact. Dat is prima om mee te beginnen, maar om het volle potentieel van deze accu te benutten wil je meer. In onze testopstelling hebben we de 4000 Mix AC+ op een eigen groep en eigen fase aangesloten, en daarmee werkt het maximale laad- en ontlaadvermogen van 4.000 watt uitstekend en stabiel. De accu levert en neemt het volle vermogen zonder haperingen, en reageert snel en soepel, net als de eerdere accu’s van Zendure die we kennen.

Belangrijk om te weten: wil je boven de 1200 watt uitkomen, dan vraagt Zendure (net als vrijwel elk ander merk) om een verklaring van een erkende elektricien. Die bevestigt dat je installatie en de betreffende groep het hogere vermogen veilig aankunnen. Dat is een verstandige en terechte eis, want 4.000 watt op 230 volt komt neer op zo’n 17 ampère, waarmee je tegen de grens van een gewone groep aanzit. Reken dus op een eigen groep met voldoende zware bekabeling, en laat dat door een vakman regelen.

Hier komt wel meteen een belangrijk aandachtspunt om de hoek kijken, en dat heeft met de fase-indeling van je woning te maken. Daarover schreven we eerder een tweeluik dat we iedereen die met meerdere accu’s of een zwaar vermogen aan de slag gaat van harte aanraden: Thuisaccu’s die elkaar tegenwerken: wat je moet weten voordat je uitbreidt en het vervolg over de fase die niemand ziet. De kern: vrijwel alle plug-in-accu’s, ook deze Zendure, zijn eenfasige apparaten die sturen op het totaal van je drie fasen, en houden tijdens bedrijf geen rekening met hoe zwaar de individuele fase waarop ze staan al belast is. Staat je accu op dezelfde fase als je warmtepomp of laadpaal, dan kunnen die vermogens bij elkaar optellen zonder dat het systeem ingrijpt. Zet de accu dus bij voorkeur niet op de fase van je zwaarste verbruikers, en laat je bij een hoger vermogen goed adviseren.

Slimme meter en installatie

De installatie verloopt zoals we van Zendure gewend zijn: vlot en begrijpelijk via de app. Je voegt de accu toe, koppelt hem aan je wifi en aan een slimme meter, en binnen een kwartier draait het systeem. Voor de aansturing heb je een slimme meter nodig die het verbruik en de teruglevering in huis bijhoudt. Zendure levert een eigen P1-meter, maar de accu is daarnaast compatibel met Shelly-meters, waaronder de Shelly Pro 3EM. Die brede Shelly-ondersteuning is voor smarthome-liefhebbers een pluspunt, omdat veel mensen zo’n meter al in de meterkast hebben hangen.

Eenmaal gekoppeld houdt de accu je meter netjes op nul: lever je terug, dan laadt hij op, verbruik je meer dan je opwekt, dan ontlaadt hij. Dat werkt nauwkeurig en stabiel, en de reactiesnelheid op veranderingen in het verbruik is prima in orde. Ook wanneer je voor de echte AI-functionaliteit kiest werkt de Zendure meer dan goed. Hij houdt de prijzen in de gaten en probeert jouw verbruik steeds beter vooraf in te schatten waar het laden en ontladen dan tijdig op inspeelt. Op dat vlak doet de 4000 Mix AC+ precies wat je ervan verwacht en levert hij geen verrassingen op.

Geluid

Hier zit het grootste verschil met de eerdere Zendure-accu’s, en meteen het belangrijkste minpunt. Waar de SolarFlow 2400 AC+ en de meeste andere plug-in-accu’s passief gekoeld en nagenoeg onhoorbaar zijn, heeft de 4000 Mix AC+ actieve koeling met een ventilator. Bij lage vermogens, zoals een rustige nul-op-de-metersituatie van een paar honderd watt, blijft het bij een licht piepend geluid dat je bij vrijwel elke omvormer hoort. Maar zodra het vermogen oploopt en de accu stevig wordt belast, slaat de ventilator aan en is die duidelijk hoorbaar.

Bij laden of ontladen op vol vermogen is het een constant aanwezig geluid dat in een woon- of slaapruimte echt storend kan zijn. In de praktijk gaat het bij hoge belasting richting de 40 dB of meer, terwijl Zendure zelf een opgegeven waarde van 25 dB noemt, die alleen bij lage belasting gehaald wordt. Het is geen dealbreaker, maar het bevestigt wel het advies om deze accu in een berging, garage, technische ruimte of schuur te plaatsen in plaats van in de leefruimte. Wie de accu in de woonkamer of naast een slaapkamer zet, zal de ventilator op drukke momenten zeker opmerken.

Mogelijkheden en de app

De Zendure-app is in de kern nog altijd dezelfde prettige, overzichtelijke app die we van het merk kennen. Er is de afgelopen tijd weinig aan veranderd, maar dat is in dit geval geen groot bezwaar: de app werkt goed, snel en stabiel, en biedt uitgebreid inzicht in laden, ontladen, verbruik en opwek. Je stelt er de verschillende werkingsmodi mee in, van zelfverbruik tot slim laden op dynamische tarieven, en de befaamde Zenki AI-modus stuurt het systeem automatisch aan op basis van dynamische stroomprijzen, de weersverwachting en je verbruikspatroon. In de praktijk werkt dat goed en haalt de accu op de juiste momenten het meeste rendement uit je installatie.

Een sterk punt van Zendure, dat ook bij de vorige modellen al werd geroemd, is de uitstekende integratie met Home Assistant en sinds kort ook met Homey. Voor de wat meer technische gebruiker biedt dat vrijwel onbeperkte mogelijkheden om de accu uit te lezen en zelf automatiseringen te bouwen. Daarmee hoort Zendure op smarthome-gebied tot de meer open spelers in deze markt, wat het systeem toekomstbestendig en flexibel maakt.

Uitbreiden: let op het HEMS-platform

Het HEMS 2.0-platform is tegelijk de grootste kracht en het grootste aandachtspunt van deze accu. De kracht zit in de integratie: het systeem stuurt zonnepanelen en de batterij(en) als één geheel aan en is modulair uit te breiden tot 50 kWh. Zendure belooft daarbij dat het platform uiteindelijk ook een warmtepomp en laadpaal kan meenemen, maar dat zijn we in de praktijk nog niet tegengekomen, dus beschouw dat voorlopig als toekomstmuziek in plaats van een functie die je vandaag al gebruikt. Wat er wél is, is een net en toekomstgericht opgezet systeem.

Maar hier is een belangrijke waarschuwing op zijn plaats, vooral als je al oudere Zendure-accu’s in huis hebt. Breng je de 4000 Mix AC+ samen met andere accu’s onder in één HEMS, dan gelden de ingestelde vermogenslimieten voor álle accu’s in dat systeem gezamenlijk. Dat levert een vervelend neveneffect op: wil je de 4000 Mix AC+ op zijn volle vermogen laten draaien, dan zouden kleinere accu’s die gewoon op een normaal stopcontact zijn aangesloten ineens óók met meer dan de toegestane 800 watt gaan ontladen. Dat is niet wat je wilt, en het kan in strijd zijn met de regels voor die kleinere accu’s.

Ons advies is daarom helder: plaats je oudere of kleinere Zendure-accu’s in een eigen, apart HEMS, of kies er bewust voor om alleen met de nieuwe Mix-serie verder te gaan en daarbinnen uit te breiden. Zo voorkom je dat de vermogenslimieten elkaar in de weg zitten en kan elke accu op zijn eigen, veilige vermogen werken. Het is een klassiek voorbeeld van iets dat je pas ontdekt als je al aan het uitbreiden bent.

Een tweede punt dat met dit platform samenhangt, komt uit ons eerdergenoemde onderzoek naar fasebelasting. De instelling voor maximale stroom in het HEMS stuurt namelijk de externe apparaten aan (denk aan een warmtepomp, laadpaal of slimme stekkers), maar begrenst niet het vermogen van de SolarFlow-units zelf. Ook houdt het systeem geen rekening met de belasting per fase; dat staat volgens Zendure pas voor 2027 op de planning. Wie meerdere units of zwaar vermogen inzet op een driefasenaansluiting, doet er goed aan zich daarin te verdiepen via de eerdergenoemde artikelen, en de units netjes over de fasen te verdelen.

Prestaties en rendement

Over de dagelijkse werking kunnen we kort zijn: die is uitstekend. De accu doet gewoon wat hij moet doen, reageert snel en stabiel, en vangt zowel zonne-overschot als verbruikspieken netjes op. Gedurende onze testperiode draaide het systeem betrouwbaar, zonder noemenswaardige fouten of haperingen, zoals we van Zendure gewend zijn.

Qua rendement zit de 4000 Mix AC+ in de goede middenmoot tot bovenkant van de markt. Zendure geeft zelf een round-trip efficiency van 90 procent op, maar in de praktijk ligt dat getal wat lager: metingen komen doorgaans uit rond de 85 tot 88 procent bij een nette laad- en ontlaadcyclus, en in realistisch zelfverbruik kan dat iets verder zakken. Dat is een bekend patroon bij thuisaccu’s, waarbij de opgegeven waarde vaak onder ideale omstandigheden wordt gehaald en de praktijk net wat lager uitvalt. Met 85 tot 88 procent presteert de Zendure nog altijd prima en zit hij in lijn met of iets boven veel concurrenten in deze klasse.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een thuisaccu hangt af van je investering, het aantal en de opbrengst van je zonnepanelen, je energiecontract en je verbruikspatroon. Voor de 4000 Mix AC+ maakten we op basis van onze testperiode de volgende grove berekening:

  • Investering: vanaf circa 2.299 euro voor de 8 kWh-basisunit (adviesprijs 2.419 euro)
  • Gemiddelde besparing: door slim laden bij lage prijzen en het opslaan van zonneoverschot besparen we zo’n 1,80 tot 2,20 euro per dag
  • Jaarbesparing: circa 650 tot 800 euro
  • Terugverdientijd in het gunstige geval: ongeveer 3 tot 4 jaar

In de praktijk zal de werkelijke terugverdientijd eerder richting de 5 tot 7 jaar liggen, afhankelijk van gebruik en de afbouw van de salderingsregeling per 2027. Deze getallen zijn sterk afhankelijk van de volatiliteit van de energiemarkt en je eigen verbruik. Wel is duidelijk dat de combinatie van 8 kWh capaciteit, 4.000 watt vermogen en de scherpe prijs per kilowattuur deze accu tot een aantrekkelijke optie maakt, zeker voor wie later wil uitbreiden.

Conclusie

De Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ is een sterke en volwassen thuisbatterij die de stap van toegankelijke instapaccu naar serieus energiesysteem overtuigend maakt. De hardware is uitstekend: 8 kWh capaciteit, 4.000 watt vermogen, een degelijke metalen behuizing, uitbreidbaar tot 50 kWh, en met de wieltjes een praktische oplossing voor het stevige gewicht. Het maximale vermogen werkt op een eigen groep en fase prima, de app is snel en overzichtelijk, de Zenki AI-modus doet zijn werk goed en de smarthome-integratie is goed geregeld. Daarmee is dit opnieuw een mooi, uitbreidbaar en betrouwbaar systeem van Zendure.

Er zijn twee echte aandachtspunten. Het eerste is het geluid: anders dan de eerdere, passief gekoelde Zendure-accu’s heeft dit model een actieve ventilator die bij hoog vermogen duidelijk hoorbaar is. Plaats de accu dus bij voorkeur in een berging of garage en niet in de leefruimte. Het tweede is het HEMS-platform: wie al oudere Zendure-accu’s heeft, kan niet zomaar alles in één systeem onderbrengen zonder dat de vermogenslimieten elkaar in de weg gaan zitten. Het advies is om oudere accu’s in een eigen HEMS te plaatsen, of bewust voor de nieuwe Mix-serie te kiezen en daarbinnen uit te breiden. Ook de fasebelasting op een driefasenaansluiting is een punt om rekening mee te houden, zoals we in ons tweeluik uitgebreid beschreven.

Onder de streep is de 4000 Mix AC+ een van de completere plug-in-thuisbatterijen van dit moment, met een scherpe prijs per kilowattuur en volop ruimte om te groeien. Wie een krachtige, uitbreidbare en slimme thuisbatterij zoekt en de accu in een bijruimte kan plaatsen, haalt hier een uitstekend systeem in huis. Houd alleen rekening met het geluid bij hoge belasting en met de manier waarop je uitbreidt binnen het Zendure-ecosysteem.

8.5
Zendure SolarFlow 4000 AC 6
FWD award

Beoordeling
Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Pluspunten
  • 8 kWh en 4.000 watt bidirectioneel
  • Werkt snel, stabiel en betrouwbaar
  • Wieltjes
  • Modulair uit te breiden tot 50 kWh
  • Goede Zenki AI-modus
  • Goede smarthome-integratie
  • PV-IN AC-poort tot 5.000 watt
  • Scherpe prijs
Minpunten
  • Actieve ventilator duidelijk hoorbaar
  • Groot en zwaar
  • Geen per-fase-bewaking op driefasenaansluiting
  • Gemeten rendement ligt onder de opgegeven 90 procent

Beoordeling Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

De Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ is een sterke en volwassen thuisbatterij die de stap van toegankelijke instapaccu naar serieus energiesysteem overtuigend maakt. De hardware is uitstekend: 8 kWh capaciteit, 4.000 watt vermogen, een degelijke metalen behuizing, uitbreidbaar tot 50 kWh, en met de wieltjes een praktische oplossing voor het stevige gewicht. Het maximale vermogen werkt op een eigen groep en fase prima, de app is snel en overzichtelijk, de Zenki AI-modus doet zijn werk goed en de smarthome-integratie is goed geregeld. Daarmee is dit opnieuw een mooi, uitbreidbaar en betrouwbaar systeem van Zendure.

Er zijn twee echte aandachtspunten. Het eerste is het geluid: anders dan de eerdere, passief gekoelde Zendure-accu's heeft dit model een actieve ventilator die bij hoog vermogen duidelijk hoorbaar is. Plaats de accu dus bij voorkeur in een berging of garage en niet in de leefruimte. Het tweede is het HEMS-platform: wie al oudere Zendure-accu's heeft, kan niet zomaar alles in één systeem onderbrengen zonder dat de vermogenslimieten elkaar in de weg gaan zitten. Het advies is om oudere accu's in een eigen HEMS te plaatsen, of bewust voor de nieuwe Mix-serie te kiezen en daarbinnen uit te breiden. Ook de fasebelasting op een driefasenaansluiting is een punt om rekening mee te houden, zoals we in ons tweeluik uitgebreid beschreven.

Onder de streep is de 4000 Mix AC+ een van de completere plug-in-thuisbatterijen van dit moment, met een scherpe prijs per kilowattuur en volop ruimte om te groeien. Wie een krachtige, uitbreidbare en slimme thuisbatterij zoekt en de accu in een bijruimte kan plaatsen, haalt hier een uitstekend systeem in huis. Houd alleen rekening met het geluid bij hoge belasting en met de manier waarop je uitbreidt binnen het Zendure-ecosysteem.

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